Nie żyje mężczyzna zaatakowany przez nożownika. Sprawca zatrzymany przez świadków

Informację o ataku nożownika w Chorzowie otrzymaliśmy na Kontakt24. Według informacji internauty, mężczyzna w wieku około 50-60 lat został wielokrotnie ugodzony nożem.
Do ataku doszło przy ulicy Siemianowickiej około godziny 14.15. Napastnik został ujęty przez świadków zdarzenia.
- Błyskawicznie pojawiła się na miejscu też policja, która zatrzymała mężczyznę. Jest to 47-letni mieszkaniec Chorzowa. Na miejscu cały czas trwają czynności - informuje aspirant Karol Kolaczek z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
Rannego mężczyzny, mimo reanimacji, nie udało się go uratować.
Ze względu na działania służb ruch od ronda ul. Siemianowickiej z ul. Mazurską został zablokowany.
Autorka/Autor: amn,FC/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Jędrusik/TVN24