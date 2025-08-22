Nie żyje mężczyzna zaatakowany przez nożownika. Sprawca zatrzymany przez świadków

Chorzów (Śląskie) Źródło: Google Earth

Informację o ataku nożownika w Chorzowie otrzymaliśmy na Kontakt24. Według informacji internauty, mężczyzna w wieku około 50-60 lat został wielokrotnie ugodzony nożem.

Do ataku doszło przy ulicy Siemianowickiej około godziny 14.15. Napastnik został ujęty przez świadków zdarzenia.

Do zabójstwa doszło w Chorzowie Źródło: Paweł Jędrusik/TVN24

- Błyskawicznie pojawiła się na miejscu też policja, która zatrzymała mężczyznę. Jest to 47-letni mieszkaniec Chorzowa. Na miejscu cały czas trwają czynności - informuje aspirant Karol Kolaczek z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Rannego mężczyzny, mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Ze względu na działania służb ruch od ronda ul. Siemianowickiej z ul. Mazurską został zablokowany.

