Katowice

CBA zatrzymało byłego wiceministra z rządu PiS. Usłyszał zarzuty

Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Rzecznik Prokuratury Krajowej o pierwszym akcie oskarżenia w sprawie afery RARS
Źródło: TVN24
Paweł M., wiceminister w rządzie Mateusz Morawieckiego, został zatrzymany przez CBA. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej. Chodzi o zatrudnienie żony i bezpłatne przejęcie samochodu. Podejrzany musiał wpłacić kaucję w wysokości 100 tysięcy złotych, ma zakaz opuszczania kraju.

Informację o zatrzymaniu Pawła M. podał w środę na platformie X Jacek Dobrzański, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak czytamy, Paweł M., który od grudnia 2015 roku do października 2016 roku był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a później do stycznia 2018 roku wiceministrem cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA, został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zarzuty dla byłego wiceministra Pawła M.

"Prokurator przedstawił mu zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Morawieckiego oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, a także podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień dla ustalonego przedsiębiorcy" - czytamy w poście Dobrzańskiego.

"W zamian za ich załatwienie, podejrzany miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony, a następnie przyjąć w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy, którego koszty leasingu i eksploatacji zostały pokryte przez przedsiębiorcę. Były wiceminister miał uzyskać korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych" - wyjaśnia rzecznik.

Pawłowi M. przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej.

Podejrzany pozostaje na wolności. W zamian zastosowano poręczenie majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Śledztwo jest wielowątkowe. Do tej pory 16 osobom postawiono 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBA

