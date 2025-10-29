CBA zatrzymało byłego wiceministra z rządu PiS. Usłyszał zarzuty

Informację o zatrzymaniu Pawła M. podał w środę na platformie X Jacek Dobrzański, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Jak czytamy, Paweł M., który od grudnia 2015 roku do października 2016 roku był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a później do stycznia 2018 roku wiceministrem cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA, został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Zarzuty dla byłego wiceministra Pawła M.
"Prokurator przedstawił mu zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Morawieckiego oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, a także podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień dla ustalonego przedsiębiorcy" - czytamy w poście Dobrzańskiego.
"W zamian za ich załatwienie, podejrzany miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony, a następnie przyjąć w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy, którego koszty leasingu i eksploatacji zostały pokryte przez przedsiębiorcę. Były wiceminister miał uzyskać korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych" - wyjaśnia rzecznik.
Pawłowi M. przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej.
Podejrzany pozostaje na wolności. W zamian zastosowano poręczenie majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami.
Śledztwo jest wielowątkowe. Do tej pory 16 osobom postawiono 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji.
Autorka/Autor: mag/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBA