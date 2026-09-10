Jechał po chodniku po piwo, bo "tak było bliżej". Musieli wycinać barierki, by usunąć auto
8 września w Bytomiu policjanci zostali wezwani do kierowcy, który jeździł po chodniku. Wstępnie ustalili, że chodnikiem poruszał się najpierw przy ul. Witczaka, a następnie skręcił w Musialika. Tam też 74-latek utknął między elewacją budynku, a barierami ochronnymi, uszkadzając swój samochód.
"Tłumaczył, że jechał do sklepu po piwo, a chodnikiem było po prostu bliżej. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Miał w organizmie ponad promil alkoholu" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Bytomiu.
Musieli wyciąć barierki, by usunąć samochód
Aby usunąć pojazd z chodnika, konieczne było wycięcie barierek ochronnych. Na miejsce wezwano pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.
74-latek trafił do izby wytrzeźwień. Zatrzymano mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Jego sprawą zajmie się sąd.