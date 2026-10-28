Katowice Miał 3,5 promila. Zaczął uciekać pieszo, potem proponował łapówkę Oprac. Mateusz Czajka |

Jak widzi pijany kierowca? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W niedzielę wieczorem policjanci z drogówki w Bytomiu zauważyli Forda, którego kierowcę chcieli skontrolować. Kiedy ten zatrzymał pojazd, otworzył drzwi i na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu policjanci go dogonili.

Bytom. Był pijany, potem proponował łąpówkę

"Stróże prawa sprawdzili jego stan trzeźwości. Wynik - blisko trzy i pół promila alkoholu w organizmie" - podała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Bytomiu.

Co więcej, 36-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a Ford nie miał aktualnych badań technicznych oraz OC.

Próbował przekupić policjantów

Skoro ucieczka się nie udała, 36-latek postanowił uniknąć odpowiedzialności w inny sposób. Obiecał policjantom, że wręczy im łapówkę. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek trafił przed oblicze prokuratora.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty dotyczące złamania zakazu sądowego, kierowania w stanie nietrzeźwości oraz próby przekupstwa. Wobec 36-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów grozi do pięciu lat więzienia. Przestępstwo korupcyjne zagrożone jest dwukrotnie wyższym wyrokiem.

Źródło: Google Maps