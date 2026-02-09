Bojszowy. 38-latek zderzył się z drzewem Źródło: KPP Bieruń

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadu doszło o godzinie 3 w miejscowości Bojszowy. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 38-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki audi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo - poinformowała asp. Katarzyna Szewczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Mężczyzna trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować Źródło: KPP Bieruń

Wiadomo, że poszkodowanego przewieziono do szpitala. Niestety mimo starań medyków, mężczyzny nie udało się uratować. Siła uderzenia była ogromna, samochód został praktycznie całkowicie zmiażdżony.

38-latek podróżował sam. Wygląda na to, że nie było świadków wypadku. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

38-latka nie udało się uratować Źródło: KPP Bieruń

Kierowca jechał w kierunku Pszczyny. Zderzył się z drzewem na ulicy Gościnnej - to część drogi wojewódzkiej 931. Od godziny 7 ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień.

OGLĄDAJ: TVN24 HD