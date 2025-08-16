Do pożaru doszło po godz. 12. na 445. kilometrze południowego pasa autostrady A1, pomiędzy węzłami Blachownia i Częstochowa Południe w kierunku Gliwic. W ogniu stanęło auto. Palił się renault scenic.
Kierowca sam opuścił pojazd
Na miejsce udali się strażacy, którzy ugasili pożar. Jak informuje częstochowska policja, ogień pojawił się w komorze silnika i rozprzestrzenił na dalsze części pojazdu. Kierowca zdołał o własnych siłach opuścić auto. Nikomu nic się nie stało.
