Blachownia - Częstochowa Południe. Pożar na autostradzie. W ogniu stanęło auto Źródło: Portal klobucka.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru doszło po godz. 12. na 445. kilometrze południowego pasa autostrady A1, pomiędzy węzłami Blachownia i Częstochowa Południe w kierunku Gliwic. W ogniu stanęło auto. Palił się renault scenic.

W ogniu stanęło auto Źródło: Kłobucka.pl

Kierowca sam opuścił pojazd

Na miejsce udali się strażacy, którzy ugasili pożar. Jak informuje częstochowska policja, ogień pojawił się w komorze silnika i rozprzestrzenił na dalsze części pojazdu. Kierowca zdołał o własnych siłach opuścić auto. Nikomu nic się nie stało.

Kierowca zdołał się ewakuować Źródło: Kłobucka.pl