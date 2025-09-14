Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

"Złapał za kark i trzymał, drugi zaczął gryźć". Kajtek nie przeżył

pies owczarek niemiecki
Będzin (woj. śląskie)
Źródło: tvn24.pl
71-letnia mieszkanka Będzina twierdzi, że została zaatakowana podczas spaceru przez dwa duże psy. Zwierzęta zagryzły jej 16-letniego pieska Kajtka. Kobiecie pomogli przechodnie. Agresywne psy trafiły do schroniska. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na Kontakt24 napisała pani Iwona, której 71-letnia mama została zaatakowana przez dwa duże agresywne psy w czasie porannego spaceru z jej małym psem. Według relacji, atakujące psy miały być w typie wilczurów. Do zdarzenia doszło w niedzielę, kilka minut po godzinie 6 rano w Będzinie. Mimo szybkiej reakcji przypadkowych przechodniów, pies kobiety nie przeżył.

- Moja mama od lat codziennie wychodziła rano z Kajtusiem. To był mały, bardzo spokojny pies. Miał 16 i pół roku. Został nam po mojej siostrze, która zmarła. Do tragedii doszło nagle, gdy mama znajdowała się z psem na jednej z mniej uczęszczanych ulic Będzina. Dwa duże psy, prawdopodobnie wilczury, podbiegły do niej. Jeden z nich złapał Kajtka za kark i trzymał, drugi zaczął go gryźć. Mama próbowała ich odgonić parasolką, krzyczała, ale wtedy jeden z psów rzucił się na nią - opisała.

Kobiecie pomogli świadkowie, Kajtek nie przeżył

Na pomoc ruszyli przejeżdżający ulicą ludzie. Kobieta z samochodu wybiegła z pomocą, a mężczyzna próbował odgonić psy samochodem. Po chwili z pobliskiej kamienicy zbiegła też kobieta, która widziała całe zdarzenie z balkonu. Udało się rozdzielić psy, ale na ratunek dla Kajtka było już za późno. Pies nie żył.

- Moja mama była w ogromnym szoku. Dzwoniła do mnie roztrzęsiona. Policja została wezwana na miejsce, ale pojawiła się dopiero po ponad godzinie. Moja mama czekała w tym deszczu i zapytała policjantów, dlaczego tak długo musiała czekać. Usłyszała, że "jest ich tylko dwóch na całe miasto" - opowiedziała. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Broniła swojego psa, została "dotkliwie pogryziona"

Broniła swojego psa, została "dotkliwie pogryziona"

Kraków
Pies rzucił się na suczkę na spacerze, Lisia walczy o życie. To nie pierwszy taki atak

Pies rzucił się na suczkę na spacerze, Lisia walczy o życie. To nie pierwszy taki atak

Trójmiasto

Jak twierdzi, to nie pierwszy raz, gdy w Będzinie dochodzi do podobnych sytuacji. Według pani Iwony duże, chodzące luzem psy już wcześniej miały zagryźć w mieście mniejsze psiaki.

- Ludzie mówią, że niektórzy właściciele wypuszczają psy, bo nie chce im się z nimi chodzić. Policja nie zrobiła nic, by je wcześniej odnaleźć. A przecież te same psy prawdopodobnie były już wcześniej zgłaszane. Na szczęście mama nie ma obrażeń, ale nadal jest w ogromnym szoku - dodała.

Szukają właścicieli

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Policji w Będzinie. - Zgłoszenie otrzymaliśmy dzisiaj przed godziną ósmą rano. 71-letnia kobieta zawiadomiła, że wyszła na spacer z psem i została zaatakowana przez dwa większe psy. Na miejscu ustalono, że dokładnie było tak, iż jej pies został zaatakowany przez owczarki niemieckie. Kobieta została przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który nie stwierdził pogryzienia kobiety. Niestety, owczarki zagryzły jej małego pieska - poinformował mł.asp. Marcin Szopa.

- Później otrzymaliśmy zgłoszenie, że zostały znalezione w okolicy Koszelewa i tam zostały fizycznie zabezpieczone. W tych działaniach brała udział straż miejska z Będzina przy udziale Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Będzinie. Psy zostały przetransportowane do schroniska w Sosnowcu. Pracownik schroniska został poinformowany o konieczności pozyskania i przekazania danych osób, które ewentualnie odbiorą psy. W tym momencie psy uważane są za bezpańskie, ponieważ nie mają chipa - podsumował Szopa.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: amn, ms

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Michael J Magee/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętawojewództwo śląskiePolicja
Czytaj także:
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Burze z gradem
Gdzie jest burza? Uwaga, może padać grad
METEO
imageTitle
Polak spacerem do mety. "Zapomniałem kremiku do opalania"
EUROSPORT
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
WARSZAWA
Złodziej Lexusa
Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty
Trójmiasto
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy przechodzą nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
METEO
imageTitle
Drugie srebro dla Polski na mistrzostwach świata w boksie
EUROSPORT
imageTitle
Messi przechytrzony. Pierwsza taka sytuacja od meczu z Polską
EUROSPORT
Donald Trump
"To stawia wypowiedzi Trumpa w groteskowym świetle"
BIZNES
Kierowczyni wjechała w salon samochodowy
"Nie zapanowała" nad autem i wjechała w salon samochodowy
Łódź
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
METEO
Balice, samolot wypadł z pasa
Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach
Kraków
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz "nie posiada dostępu", a rzecznik prezydenta "zaklina rzeczywistość"
Polska
Ewakuowano jedną osobę
Zawaliła się ściana, w kamienicy była starsza kobieta
Poznań
imageTitle
Ricky Hatton nie żyje
EUROSPORT
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
METEO
imageTitle
Najpóźniej strzelony gol w historii. Żadnemu z Polaków nie było do śmiechu
EUROSPORT
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Na dachy miała spaść niebezpieczna substancja. Okazało się, że to ptasie odchody 
Lublin
parking parkowanie ulica samochod samochody shutterstock_2505232925
Ostatnie dni przed dużą podwyżką
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: to test na patriotyzm
Polska
poradnik
10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Polska
Radna opublikowała oświadczenie
Radna obraziła taksówkarza, ten miał ją spryskać gazem
Trójmiasto
WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją
Polska
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wysłał kilkaset smsów, dzwonił, w końcu strzelił
Rzeszów
imageTitle
Wielkie niespodzianki na start mistrzostw świata siatkarzy
Najnowsze
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
METEO
KOSZYK-SKLEP-SUPERMARKETshutterstock_1933509284-(1)
Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie
BIZNES
Wsiadł za kierownicę mając w organizmie niemal trzy promile alkoholu
Trzy zakazy i niemal trzy promile. Zatrzymali go żołnierze
Białystok
Turcja
Słony rachunek za zagraniczne wakacje
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica