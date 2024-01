Cały wywiad z premierem Donadem Tuskiem

Donald Tusk udzielił pierwszego wywiadu od zaprzysiężenia jego rządu. Z premierem rozmawiali Anita Werner (TVN24), Marek Czyż (TVP) i Piotr Witwicki (Polsat News). Na początku lider Koalicji Obywatelskiej został zapytany o sprawę aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Oni popełnili bardzo poważne przestępstwo. Konsekwencją była krzywda i tragiczne losy niektórych ludzi. Odrzucam tę całą typową dla Kaczyńskiego historię, że ci, którzy robili złe rzeczy, mają się stać bohaterami narodowymi, bo tak się opłaca Kaczyńskiemu. Tak nie będzie - powiedział Tusk. Podkreślił, że ważne jest dla niego, aby "osoby najważniejsze w państwie, także pan prezydent, zaczęły wreszcie uznawać moc prawa". Donald Tusk poinformował też, że w poniedziałek o 11 odbędzie się jego spotkania z Andrzejem Dudą. Zapowiedział również, że "w najbliższych tygodniach Polska zobaczy skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa". - Jesteśmy świadkami czyszczenia państwa z nadużyć. Dzisiaj w jakimś sensie mamy "koryto minus" - mówił Tusk. Premier był pytany także o Adama Glapińskiego i Trybunał Stanu. Orzeczenie w tej sprawie wydał Trybunał Konstytucyjny. - Z różnych powodów, także formalnych, Julia Przyłębska nie jest przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem ten dziwny werdykt pani Przyłębskiej nie jest wiążący, ale są jeszcze inne drogi doprowadzenia pana Glapińskiego do odpowiedzialności za to, co robił jako prezes NBP. Znajdziemy te sposoby - stwierdził Tusk. Odniósł się też do kwestii zmian w prawie aborcyjnym. - Koalicja Obywatelska złoży swój projekt, który daje prawo do bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia, z pewnymi warunkami. Jeśli Trzecia Droga nie zmieni zdania, to pewnie nie będzie większości - mówił Tusk