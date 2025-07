Silne burze i pożary w Europie. Nie tylko Polska zmaga się z ekstremalną pogodą Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Takiej burzy w drugim co do wielkości mieście Chorwacji jeszcze nie było, to sytuacja bez precedensu - mówią mieszkańcy Splitu.

Monika Waligórska, Polka mieszkająca w Splicie, mówi, że ulicami płynęła woda, a w niej krzesła z ogródków restauracyjnych. W porcie pchany przez wiatr największy cumujący tam prom uderzył w katamaran, po czym zatopił małą jednostkę turystyczną. Wichura wyrywała drzewa z korzeniami. Wszystko trwało 15-20 minut. Wiatr uszkodził też dach stadionu piłkarskiego.

Gwałtowne burze i ulewy prognozowano dla dużej części Europy. W wielu regionach ogłoszono alerty pogodowe, na przykład w północnych Włoszech.

- Właśnie w pobliżu Włoch znajduje się kolebka tych deszczonośnych, burzowych układów niżowych, więc czasami zdarza się tak, że jeżeli nie możemy pojechać nad Morze Śródziemne, to morze samo do nas przychodzi, tak jak ma to miejsce teraz - mówi Arleta Unton-Pyziołek, synoptyczka tvnmeteo.pl.

Na lotnisku w Budapeszcie z powodu potężnej burzy trzeba było w poniedziałek na blisko dwie godziny wstrzymać starty i lądowania samolotów. W hali odlotów w węgierskiej stolicy utknęły tłumy turystów.

- Deszcz i wiatr były tak potężne, że uszkodziły systemy sygnalizacji pożarowej jednego z terminali, w wyniku czego otworzyły się okna awaryjne i część budynku została zalana - przekazała Katalin Valentinyi, rzeczniczka prasowa lotniska w Budapeszcie.

Nie tylko burze, ale także pożary

W stolicy Rumunii po upalnym dniu też rozpętała się potężna burza. Z kolei w południowej Francji wybuchają pożary, z którymi walczy ponad 1000 strażaków.

Na wysokości miasta Narbony trzeba było zamknąć biegnącą wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego autostradę łączącą Francję i Hiszpanię. Szybko rozprzestrzeniający się pożar dotarł do obrzeży Marsylii. Trzeba było zamknąć lotnisko.

W hiszpańskiej Katalonii też trwa walka z pożarami. 18 tysięcy ludzi zostało objętych zakazem przemieszczania się. - Dużo strachu i dużo płaczu, bo już jesteśmy na skraju pożaru. Wczoraj wieczorem, z powodu wiatru, ognia i dymu, nie mogliśmy wyjść z domu. Jest źle - przyznaje Rosa Veleda, mieszkanka Hiszpanii.

Greckie służby ostrzegają przed bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym wokół Aten. W Grecji temperatura sięga 42 stopni Celsjusza. Z powodu upału w godzinach 13-17 zamykany jest Akropol.

- W gotowości są służby w szpitalu, usługi medyczne. Słyszy się często nadjeżdżające karetki pogotowia w Atenach, dlatego że ludzie słabną. Osoby starsze, w podeszłym wieku, mają problemy z sercem - relacjonuje Monika Krzykawska, Polka mieszkająca w Atenach.

Chłodniej w Grecji ma się zrobić w czwartek, ale tylko o kilka stopni.