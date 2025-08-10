Logo strona główna
Fakty

Zatrważająco rośnie liczba zwierząt w schroniskach. Apele wydają się niewiele pomagać

|
Koty
Jest lat, znów zatrważająco rośnie liczba zwierząt w schroniskach. Apele wydają się niewiele pomagać
Źródło: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24
Niepokojąco wzrasta ostatnio liczba zwierząt w schroniskach. W Krakowie w ciągu 2 miesięcy przybyło ponad 400 kotów, w Poznaniu - prawie 100 psów. W Łodzi w sumie 140 zwierząt. Te liczby szokują, a to tylko kilka przykładów. Pracownicy schronisk nie mają wątpliwości, że powodem porzucania zwierząt latem jest urlop ich właścicieli. Tymczasem pozbycie się zwierzęcia może skutkować karą.

Bruno do łódzkiego schroniska trafił po raz trzeci i trudno uwierzyć, że przez przypadek. - Ma zarejestrowany chip, opiekunka jest poinformowana, jest świadoma, że on z nami tutaj jest, natomiast nie ma zamiaru się po niego zgłosić - mówi Adrian Bieniek, lekarz weterynarii łódzkiego schroniska.

Niewielki kundelek najprawdopodobniej jest zbędnym bagażem, tak jak amstaff znaleziony na ulicy 2 dni temu. - Sytuacja jest dramatyczna. Od początku roku przyjęliśmy 400 psów, w tym w ciągu ostatniego miesiąca prawie 80, a kotów od początku roku około 250, w ostatnim miesiącu 60 - informuje Bieniek.

W Poznaniu od czerwca przybyło 100 psów. W Krakowie w tym samym czasie ponad 400 kotów. - Podczas jednego weekendu potrafi trafić kilkadziesiąt zwierząt do schronisk. Właśnie te kocie mioty są najgorsze, bo jest ich kilka czy kilkanaście - przekazuje Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Trudno pracownikom schronisk uwierzyć, że nagły wzrost liczby zwierząt w tak krótkim czasie nie ma nic wspólnego z letnim wypoczynkiem ich właścicieli. - Myślę, że nosi znamiona okrucieństwa porzucenie żywej istoty - przyznaje Adrian Bieniek.

PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu

Natalia Szostak

Niektórzy porzucają zwierzęta bezczelnie

Mimo apeli, próśb i corocznych kampanii społecznych ludzie nadal pozbywają się zwierząt jak niepotrzebnych rzeczy. Potrafią być przy tym bardzo bezwzględni.

- Nie zgodziliśmy się na przyjęcie pieska, poprosiliśmy właściciela o pracę behawioralną z psem, odwiedzenie weterynarza, poradzenie sobie z tą sytuacją, natomiast pan zdecydował się przywiązać go tutaj przed drzwiami i odjechał - opisuje Hania Hernik ze Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu.

- W zeszłym tygodniu mieliśmy sytuację, kiedy mężczyzna z dzieckiem podrzucił nam karton z kociakami, nawet nie chciał wejść. (...) Kątem oka koleżanka w odbiciu szyby zobaczyła, że ktoś tam się schyla i nagle znika - wspomina Joanna Repel.

- Zdarzają się takie sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że ten pies związany jest emocjonalnie z osobą, która chce to zwierzę oddać. Ba! Czasem są sytuacje, że ktoś przychodzi i mówi wprost, że chce oddać zwierzę do schroniska, bo ma inne plany życiowe - twierdzi Adrian Bieniek.

"Nie ma tu nikogo, kto czekałby na adopcję psa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ma tu nikogo, kto czekałby na adopcję psa"

Ewa Żebrowska

Są opcje opieki nad zwierzęciem w czasie wakacji

Problem dostrzegają nawet właściciele hoteli dla zwierząt. Niektórzy potencjalni klienci rezygnują z chęci rezerwacji miejsca, kiedy się dowiadują, że trzeba zostawić swoje dane.

Planując swój urlop, obowiązkowo trzeba zapewnić opiekę zwierzęciu. Hotel dla psów, gdzie doba kosztuje od 50 złotych w górę, w zależności od rejonu Polski, to tylko jedna z propozycji. Są także osoby, które mogą zaopiekować się zwierzęciem, tzw. petsitterzy.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ostrzega przed tym najgorszym rozwiązaniem - porzucaniem. Porzucenie zwierzęcia traktowane jest jako znęcanie się nad nim, za które grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - do 5 lat.

- Przede wszystkim takie zwierzę przeżywa ogromną traumę, ponieważ w jednej chwili jest na kanapie w swoim domu, w innej chwili jest wśród wielu szczekających psów za kratami na betonie - tłumaczy Adrian Bieniek.

- Jeśli decydujemy się na zakup psa, na adopcję psa, lepiej to trzy razy przemyśleć, ponieważ zwierzę to nie jest rzecz, którą później można zostawić na dworze, zostawić przywiązanego pod schroniskiem. To jest odpowiedzialność na całe życie - wyjaśnia Hania Hernik.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

zwierzętaPsyKotySchronisko dla zwierzątPrzestępstwa
Marta Kolbus
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica