Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty+

W Konkursie Chopinowskim rywalizują nie tylko pianiści, ale też fortepiany

|
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
W Konkursie Chopinowskim rywalizują nie tylko pianiści, ale też fortepiany
Źródło: Maria Mikołajewska/Fakty TVN
Każdy z uczestników Konkursu Chopinowskiego gra na fortepianie, który - przed rozpoczęciem przesłuchań - wybiera spośród pięciu instrumentów różnych marek. Na tę kluczową decyzję każdy ma tylko piętnaście minut. 

- Pięć firm, więc pięć fortepianów staje na scenie. I teraz ważne jest, w jakiej kolejności, kto pierwszy, kto będzie po lewej. Każdy walczy o lewą stronę sceny, bo po lewej stronie, ze względu na przestrzeń, jaka jest za fortepianem, ten fortepian najlepiej brzmi. Dlatego, żeby było sprawiedliwie, losujemy. Kto pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Po tym losowaniu są ustawiane te fortepiany i podczas wyborów co 10 uczestników jest zmieniana kolejność. Ostatni idzie na pierwsze miejsce - opisuje Szymon Jasnowski, stroiciel fortepianów koncertowych.

Losowanie kolejności jest rozwiązaniem, które zapobiega pojawiającym się w przeszłości konfliktom między producentami. W poprzednich edycjach miało też dochodzić do wywierania presji na uczestników przez przedstawicieli firm. Dlatego w tym roku - w trakcie wyboru - nie mogli być ani na sali, ani nawet w pobliżu miejsc, w których przebywali pianiści. Przy uczestnikach nie było też ich nauczycieli. Wyboru dokonywali sami.

- Pewne marki mają określone cechy charakterystyczne. Jeśli chodzi o wybrzmienie rezonansu, jeśli chodzi o system mechaniki samej klawiatury, jak ustawienie, system zaskoku pedalizacji. To są rzeczy, które są właściwie dla osób niegrających w sposób zawodowy niemal niedostrzegalne. Ale przy tym poziomie rywalizacji, perfekcji, bardzo duże znaczenie mają małe szczegóły. Małe detale - wyjaśnia prof. Marek Szlezer, kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, były uczestnik Konkursu Chopinowskiego.

O te detale producenci dbają już na etapie wyboru drewna na fortepian.

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Fazioli ma mieć włoskie brzmienie

W XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina brało udział pięć firm: amerykański Steinway & Sons, japońskie Yamaha i Kawai, włoska Fazioli i niemiecka C. Bechstein. Przedstawiciele trzech z nich opowiedzieli nam, na czym - w ich opinii - polega przygotowanie fortepianu bez skaz na najważniejszy konkurs pianistyczny na świecie.

- Zaczynamy od wyboru drewna do płyty rezonansowej. W naszym wypadku to świerk czerwony pochodzący z północno-wschodnich alp, z tego samego lasu, z którego Stradivarius brał drewno na swoje skrzypce. Wszystko służy temu, by fortepian miał nienachalne, ale włoskie brzmienie - tłumaczy Luca Fazioli, producent fortepianów.

Włoski producent fortepianów - Fazioli - to rodzinna firma, założona 45 lat temu przez ojca naszego rozmówcy. Pracuje w niej około 50 wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Na wykonanie jednego fortepianu koncertowego potrzeba prawie trzech lat. Największym dotychczasowym sukcesem firmy jest wygrana w Konkursie Chopinowskim w 2021 roku - bo to na instrumencie Fazioli grał Bruce Liu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
WARSZAWA
Eric Lu
W internecie zawrzało po decyzji jury Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
Eric Lu
"Przytłoczony emocjami" tuż po ogłoszeniu werdyktu
Polska

Mijają lata, zanim fortepian trafi na scenę

C. Bechstein - berlińska firma założona w połowie XIX wieku - w tym roku powrócił do Konkursu po latach nieobecności.

- Fortepiany są w przeważającej części robione ręcznie. Nie ma sposobu, żeby stworzyć instrument na tak wysokim poziomie bez doświadczonych rzemieślników, którzy zajmują się tym od lat. Każdy specjalizuje się w innej części mechanizmu. Właśnie dlatego w naszej fabryce zawsze jest też kilkudziesięciu stażystów, których od podszewki uczymy zawodu - mówi Morgan Franke, producent fortepianów marki C. Bechstein.

Steinway & Sons założona przez niemieckiego Żyda, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, jest w Konkursie nieprzerwanie, od pierwszej edycji. Kiedy fortepian jest już gotowy - zanim trafi na scenę Filharmonii Narodowej - musi minąć co najmniej rok.

- Jest to nowy instrument, który dopiero co został stworzony, on już gra świetnie, już ma swoją charakterystykę, ale przez około rok do dwóch lat on się rozwija. Rozbudza, można powiedzieć. Nabiera pełni. No bo to jest drewno. Drewno się musi dopasować, dostosować. Trzeba na tym instrumencie grać, trzeba go stroić regularnie i dosyć często, żeby poznać jego charakterystykę, jak ona wygląda, pokierować tą charakterystyką - twierdzi Andrzej Chłopecki, przedstawiciel producenta fortepianów Steinway & Sons.

Strojenie fortepianu Kawai na 19. Konkursie Chopinowskim
Strojenie fortepianu Kawai na 19. Konkursie Chopinowskim
Źródło: Fakty TVN

Kwestia wilgotności

Nawet gdy fortepiany trafią już do Warszawy, praca nad nimi się nie kończy. Każdej nocy w tygodniach Konkursu Chopinowskiego, w wyznaczonych przez Filharmonię godzinach, technicy producentów przez wiele godzin pracują nad instrumentami. Robią to też w każdej przerwie.

- Na sali zmienia się wilgotność. Kiedy jest publiczność, wilgotność gwałtownie wzrasta, nieraz do 65 procent, później w przerwie jest schładzana sala i fortepiany wtedy bardzo reagują tak nieprzyjemnie - opisuje Szymon Jasnowski.

Szymon Jasnowski koordynuje ekipy dbające o fortepiany. Wprowadził nas do magazynu, z którego na specjalnej platformie instrumenty wyjeżdżają na scenę. To jego piąty Konkurs Chopinowski. Pierwszym był ten, w którym wygrał Rafał Blechacz.

- Poznałem go jeszcze podczas nagrań przedkonkursowych i nawet pamiętam, że to była w ogóle wyjątkowo wspaniała rodzina. To był fenomen, ponieważ on ćwiczył na pianinie. Nie miał fortepianu. I ja tak powiedziałem: jak wygrasz Konkurs Chopinowski, to sobie kupisz fortepian. A jego mama mówi: o jejku, żeby on w ogóle mógł zagrać na tym konkursie, bylibyśmy szczęśliwi. To świadczy właśnie o skromności. I wygrał - wspomina stroiciel fortepianów.

Dla producentów fortepianów Konkurs Chopinowski to gra o najwyższą stawkę. Zwycięstwo pianisty to także zwycięstwo fortepianu.

OGLĄDAJ: Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego: nie miałem nawet tyle odwagi, by marzyć o byciu tutaj
pc

Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego: nie miałem nawet tyle odwagi, by marzyć o byciu tutaj

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs ChopinowskiMuzykaWarszawa
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Reporterka "Czarno na białym"
Czytaj także:
Donald Trump
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
Świat
imageTitle
Rywala z pierwszej dziesiątki Majchrzak miał na widelcu
EUROSPORT
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
METEO
imageTitle
Sześć goli i nokaut Barcelony w Lidze Mistrzów. Fermin zachwycił
EUROSPORT
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
BIZNES
Tomasz Siemoniak
Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"
Polska
GettyImages-2242416741
FC Barcelona - Olympiakos (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
METEO
imageTitle
Gdzie oglądać NBA w Polsce? Plan transmisji w Eurosporcie w październiku i listopadzie
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
Polska
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska
Odwołanie odrzucone, wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy
Wrocław
Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
To on zagra Marka Zuckerberga w nowym filmie o Facebooku
Kultura i styl
Jan Paweł II i Anna-Teresa Tymieniecka
Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby
Szymon Żyśko
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce"
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce". Są poszkodowani
Katowice
Życie wraca do miasta Gaza
"System się załamał". Wracają do domów, których już nie ma
Świat
imageTitle
"Huśtawka emocji, wyczerpanie psychiczne". Fręch mówi pas
EUROSPORT
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
BIZNES
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
METEO
imageTitle
Ważny ruch Bayernu. "Przywrócił radość z gry"
EUROSPORT
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
WARSZAWA
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w opuszczonym budynku. Nie wiedzą, kto to
Rzeszów
Zaginął 55-letni Grzegorz Samoder z Nowego Sącza
Przesłał rodzinie zdjęcie ze szczytu i zaginął
Kraków
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów
Świat
imageTitle
Przykra niespodzianka pod prysznicem. Arsenal przeprasza Atletico
EUROSPORT
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
FAŁSZBogucki: kancelaria prezydenta "najbardziej oszczędna" i zatrudnia najmniej? Nie
Gabriela Sieczkowska
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
BIZNES
Uratowany pies
Pies wpadł do głębokiego, niezabezpieczonego szybu
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica