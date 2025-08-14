Logo strona główna
Fakty

"Autostrada dla AfD". Sondaże w Niemczech niepokoją

|
Sympatycy AfD
AfD rośnie w siłę. Rząd Merza ma gorsze poparcie po 100 dniach niż rząd Scholza na tym samym etapie
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Minęło 100 dni, odkąd Friedrich Merz objął urząd kanclerza Niemiec i przyszedł czas na pierwsze rozliczenie. Jego rząd ma wyjątkowo niskie poparcie, jeszcze niższe, niż miał na tym etapie kanclerz Olaf Scholz. Alternatywa dla Niemiec (AfD) za to rośnie w siłę. Nie pomogły ani kontrole na granicy, ani zaostrzenie retoryki migracyjnej.

Kanclerz Friedrich Merz próbuje być jednym z głównych graczy na arenie międzynarodowej, ale jego pozycję osłabiają problemy w kraju. Tuż przed przyjazdem do Berlina Wołodymyra Zełenskiego ukazał się sondaż partyjny, na którego czele niespodziewanie znalazła się skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec.

To partia jawnie prokremlowska, co po raz kolejny udowodnił jeden z jej liderów w niedawnym wywiadzie dla publicznej telewizji ZDF. - Nie traktuję Rosji jako wroga. Musimy skończyć retorykę wojenną. Tak się stanie, kiedy AfD dojdzie do władzy. Rosja jest częścią Europy - mówił Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD.

Sondaż poparcia dla partii politycznych w Niemczech
Źródło: Forsa dla RTL

AfD pobiła swój rekord i z 26-procentowym poparciem jest numerem jeden w najnowszym sondażu. Partia kanclerza Merza - chadecki blok CDU/CSU - traci do lidera dwa punkty procentowe. Ich koalicjanci - socjaldemokraci z SPD - odnotowali zaledwie 13 procent poparcia.

Tylko nieco ponad połowa badanych wierzy, że koalicja CDU/CSU i SPD dotrwa do końca obecnej kadencji w 2029 roku.

Po 100 dniach pracy gabinet Friedricha Merza jest mniej popularny nawet niż gabinet Olafa Scholza na tym samym etapie rządów. Niezadowolenie z niego deklaruje łącznie 69 procent Niemców. Zadowolonych jest 28 procent badanych. Bardzo zadowolonych jest 1 procent dorosłych Niemców.

Jak Niemcy oceniają pracę rządu Friedricha Merza
Źródło: Deutschland Wählt

"Autostrada dla AfD do zwycięstwa"

W jednym z felietonów na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" czytamy: "po zaledwie stu dniach niebezpieczeństwo rozpadu koalicji CDU/CSU i SPD jest większe niż nadzieja na reformy".

- Zarówno Merz, jak i lider socjaldemokratów Lars Klingbeil, (...) mają świadomość stawki, o jaką toczy się cała ta gra. Wiedzą, że jeżeli im się nie uda, jeżeli dojdzie do rozłamów w koalicji, czy krótko mówiąc, jeżeli rząd Merza skończy tak jak rząd Olafa Scholza, rozłamem w koalicji, polityczną kłótnią i wyborczą klęską, to wtedy już będzie autostrada dla AfD do zwycięstwa - komentuje dr Łukasz Jasiński, analityk ds. Niemiec, PISM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy zakaz dla członków AfD w Niemczech

Nowy zakaz dla członków AfD w Niemczech

Świat
Rubio o decyzji w sprawie AfD. Berlin odpowiedział

Rubio o decyzji w sprawie AfD. Berlin odpowiedział

Świat

Szczególnie krytyczni wobec rządu są wyborcy AfD - aż 95 procent z nich negatywnie ocenia gabinet Merza. Nie pomogło to, że niemiecki kanclerz przejął część haseł skrajnej prawicy, na przykład w kwestii imigracji i zamykania granic.

Znakiem rozpoznawczym AfD, oprócz straszenia obcymi, jest retoryka antyekologiczna, antyukraińska, antyunijna.

- Z pieniędzy europejskich podatników płacimy za zakup amerykańskiej broni na wojnę na Ukrainie, której nikt nie chce. To absurd. A Unia Europejska jest słaba i cały czas to udowadnia. Wszyscy musimy opuścić Unię Europejską, ponieważ Unia Europejska nie reprezentuje już ani państw narodowych, ani swoich obywateli - powiedziała Alice Widel, współprzewodnicząca AfD.

AfD jasno definiuje swój cel na najbliższe lata - chce osiągać w wyborach krajowych i regionalnych tak wysokie wyniki, by nie dało się dłużej rządzić bez jej udziału.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pierwsza taka sytuacja w Niemczech. "Zły dzień dla demokracji"

Pierwsza taka sytuacja w Niemczech. "Zły dzień dla demokracji"

Świat
Gospodarka Niemiec zaskoczyła. Najnowsze dane

Gospodarka Niemiec zaskoczyła. Najnowsze dane

BIZNES

Źródło: "Fakty o Świecie" TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

NiemcyAfDCDU/CSUFriedrich MerzSPD
Jakub Loska
Jakub Loska
Reporter "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.
