Ani pojęcie "dynastii Piastów", ani przydomek "Chrobry" nie istniały w 1025 roku. Istniało już jednak państwo polskie

Sejm nie miał wątpliwości, że koronacja Bolesława Chrobrego wydarzyła się 18 kwietnia, ale historycy wcale nie są tego tacy pewni. Sam Chrobry nie wiedział, że taki uzyska przydomek, i nie wiedział, że jest z dynastii Piastów, bo to pojęcie powstało znacznie później. Jest pewne, że jego królestwem była Polska.

Z wielkim hukiem król wielkopolskich torów wjechał na stację w Gnieźnie. Okolicznościowy pociąg z wizerunkiem Bolesława Chrobrego z okazji 1000-lecia Korony Polskiej będzie teraz objeżdżał województwo.

- Aby chwałę tegoż wydarzenia nieść szeroko i przypominać o tym, ponieważ jesteśmy dumni - podkreślił Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Co wiemy o Bolesławie Chrobrym?

Czy Bolesław Chrobry wiedział, że taki uzyska przydomek? Chrobry - czyli dzielny, mężny, odważny. Odpowiedzi szukamy nie w Gnieźnie, tylko w Muzeum Historii Polski.

- Myślę, że on nie wiedział, że jest Chrobry. Myślę, że miał poczucie, że jest wielki. (...) Chrobry myślał o sobie jako o władcy Polski. Dowodzi tego jego moneta - odpowiedział dr Michał Przeperski, historyk z Muzeum Historii Polski i Instytutu Historii Nauki PAN.

Moneta Bolesława Chrobrego z koronowanym ptakiem jest pierwszym źródłem historycznym, w którym pojawia się nazwa "Polska". Tak jak do końca nie wiemy, co na niej jest za ptak, tak też nie wiemy, jak Chrobry właściwie wyglądał.

Najczęściej powielany wizerunek Bolesława Chrobrego to portret autorstwa Jana Matejki. Ale może lepsza jest osiemnastowieczna wizja z pocztu Bacciarellego? Albo nieco do niej podobny portret z połowy wieku dziewiętnastego? Jeszcze jest wersja sztucznej inteligencji. ChatGPT sam dodał Bolesławowi Chrobremu koronę, choć nie był o to proszony.

Portrety Bolesława Chrobrego Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu/wmuzeach.pl/Zamek Królewski w Warszawie/ChatGPT

- Bolesław Chrobry zapewne cieszył się koroną nie więcej jak jakieś 7-8 tygodni. Mamy pewność, że umarł w czerwcu roku 1025 - poinformował dr Michał Przeperski. - Większa część rządów Bolesława Chrobrego to jest stopniowe, bardzo żmudne wykuwanie miejsca dla siebie w historii, dla Bolesława Chrobrego, ale też dla Polski wykuwanie, wyrąbywanie sobie miejsca w Europie - zwrócił uwagę historyk.