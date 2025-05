Nigdy za późno na naukę. Udowadnia 86-letni pan Józef, tegoroczny maturzysta

86-letni pan Józef za chwilę będzie zdawać maturę. To jego drugie podejście - rok temu za pierwszym razem się nie udało. Historia pana Józefa, a także jego determinacja, inspirują do działania. Pokazuje również, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Dla pana Józefa Peruga kasztany zakwitły po raz 86. Może i jest to późna jesień życia, ale przed nim dopiero egzamin dojrzałości. - Chciałbym mieć maturę - mówi najstarszy maturzysta w Polsce.

Próbował rok temu. Nie wyszło, bo miał źle dobrane okulary. - Trzeba było wcześniej iść, dlatego że miałem wtedy lepszy wzrok - przyznaje Józef Peruga. 86-latek ma natomiast celujący zapał. Ubiegłoroczna porażka wcale go nie zniechęciła. Pan Józef z jeszcze większą determinacją wziął korepetycje i ponownie przystąpi do matury. - Cały rok się uczyłem - podkreśla.

Rówieśnicy pana Józefa przyglądają się jego wysiłkom z zaskoczeniem. - Jest to szalona odwaga. Naprawdę go podziwiam - mówi Halina Manikowska, koleżanka pana Józefa z klubu seniora "Dobrzec" w Kaliszu.

- Wszelkimi siłami, żebym to dociągnął i żebym to zdał - mówi Józef Peruga. - Jak zdam ten egzamin to chcę zrobić przyjęcie - dodaje.

Najstarszy student w Polsce kończy czwarty kierunek

- Ubiera się jak młodzieżowiec i czasami niektórzy wykładowcy wyglądają jak jego wnuki - żartuje prof. dr hab. Andrzej Michałowski, dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - To jest sposób na wieczną młodość. Wystarczy popatrzeć na pana Zenona, on jest cały czas młody - dodaje.

W kraju rośnie liczba studentów po 40. roku życia. Tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest ich ponad 300. - To teraz przyszło do Polski, więc to co my mamy to te "L. L. L.", czyli Long Life Learning, te trzy L. - tłumaczy Andrzej Michałowski.