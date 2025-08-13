Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Czy dało się postąpić inaczej? "Ta możliwość była"

|
17-letnia Victoria
W sprawie 17-letniej Victorii policja mogła postąpić inaczej. "Ta możliwość była"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Wstrząsająca historia 17-letniej Victorii. Zatrzymanie przez policję, długie godziny w komisariacie, przesłuchanie i pytanie, dlaczego przez ten cały czas Victoria nie miała dostępu do swoich leków i do mamy. Ta historia dla Victorii skończyła się źle.

Mama 17-letniej Victorii nie spodziewała się, że policjanci, którzy zapukali rano do drzwi, powiedzą jej, że córka została w nocy zatrzymana, a oni przyszli na przeszukanie. - Bo znajdowała się w pojeździe, który nie zatrzymał się do kontroli, że znaleziono przy niej narkotyki - to usłyszała, jak wspomina dziś, Magdalena Małkowska.

Dziewczyna po skończeniu podstawówki przeprowadziła się do Mławy, do babci. Mama coraz częściej wyjeżdżała do pracy do Francji. Nastolatka wpadła w złe towarzystwo. Dostała kuratora. To, co wydarzyło się w ciągu kilku grudniowych dni w ubiegłym roku, na zawsze zmieniło jej życie.

Victoria opowiedziała reporterce programu "Czarno na białym" TVN24, że mówiła policjantom, iż potrzebuje leków, bo ma psychozę maniakalno-depresyjną. - Jak mnie tam zamknęli, zaczęłam krzyczeć. Moja głowa już wariowała, nie dawałam sobie rady z tym - wspomina.

34 min
"Ja was zaskarżę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premiera"Ja was zaskarżę"

Czarno na białym

Przyjechało pogotowie, ale - jak twierdzi policja - nie było konieczności zabrania Victorii do szpitala. - Bezwzględnie dobro tej dziewczyny powinno być nadrzędne. 17-letnia osoba nie jest pełnoletnią osobą, zwłaszcza wymagająca specjalnej troski i opieki - komentuje dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Była możliwość, żeby matka była przy przesłuchaniu. A takie jest prawo

Victoria powiedziała, że wielokrotnie prosiła o kontakt z mamą. Bezskutecznie. Kobieta, gdy tylko dowiedziała się o zatrzymaniu, przyjechała na komendę, ale nie mogła spotkać się z córką.

- W miarę możliwości, a ta możliwość była, powinna być ona przesłuchiwana w obecności osoby dorosłej, w szczególności kogoś z rodziny - mówi dr Piotr Kładoczny, ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Tak mówi Kodeks postępowania karnego.

Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 18 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego, faktycznego opiekuna lub osoby pełnoletniej wskazanej przez osobę przesłuchiwaną, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie lub sprzeciwia się temu osoba przesłuchiwana.
Kodeks postępowania karnego, art. 171 § 3

- Prokuratur zdecydował, że obecność rodzica w tym przypadku nie jest konieczna - przekazała asp. szt. Anna Pawłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Policja tłumaczy, że 17-letnia osoba odpowiada karnie jak dorosły i że zatrzymana dostała informację o przysługujących jej prawach. Napisano, że dziewczyna oświadczyła, że nie życzy sobie informowania bliskich. Co ważne - Victoria jednak protokołu nie podpisała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"

Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"

Polska
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?

"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?

Polska

Matka nie została poinformowana o wypuszczeniu córki

Po 17 godzinach od zatrzymania Victoria opuściła komendę. - Została puszczona wolno, w grudniu, wieczorem, bez telefonu - podsumowuje Olga Orzechowska, reporterka "Czarno na białym" TVN24.

Nie została także poinformowana matka dziewczyny, która twierdzi, że była przekonana, iż jej córka opuści areszt dopiero następnego dnia. Dwie godziny później Victoria weszła pod jadący pociąg. Przeżyła, ale straciła obie nogi i rękę.

Policjanci, choć według prawa nie musieli, mogli dać matce znać, że 17-latka wychodzi na wolność. Historia Victorii wyraźnie pokazała lukę w prawie. Ministerstwo Sprawiedlwości przygotowało zmiany dotyczące niepełnoletnich. Projekt jest już w Sejmie.

- Uwzględnienie prawa do obrony, a także konieczność zawiadomienia opiekuna prawnego o fakcie zatrzymania - wymienia Michała Hara, dyrektor Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Konieczność zawiadomienia nie będzie dotyczyć sytuacji zwolnienia z komisariatu. Policja skontrolowała wewnętrznie też sama siebie - nie stwierdzono naruszenia dyscypliny służbowej. Sprawą ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy w Mławie zajmuje się jednak prokuratura. Postępowanie wyjaśniające wszczęło też MSWiA.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjadzieciMławaprawoMinisterstwo SprawiedliwościMSWiA
Adrianna Otręba
Adrianna Otręba
Reporterka "Faktów" TVN. Z TVN i TVN24 związana od 2014 roku. Do zespołu reporterskiego "Faktów" dołączyła na początku 2024 roku.
Czytaj także:
17-letni Ukrainiec miał przeprowadzać na terenie Polski działania dywersyjne
"Zwerbowany przez obce służby". Aresztowano młodego dywersanta z Ukrainy
Polska
imageTitle
O'Sullivan był w opałach. Wrócił w wielkim stylu
EUROSPORT
Neuropatolodzy
Ta specjalizacja może zostać zlikwidowana. Eksperci apelują
Marek Nowicki
GettyImages-2229199531
Niespodzianka w Superpucharze Europy wisi w powietrzu
RELACJA
FPF Gawkowski
Wicepremier: pani minister powiedziała "głowy za to polecą"
BIZNES
Upał, woda
Skwar jeszcze z nami pozostanie. W mocy alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Egzotyczny rywal na drodze Polaków. Awansował już na mundial
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier "sam sobie zgotował taki, a nie inny kryzys wizerunkowy"
Polska
norwegia shutterstock_223190527_1
Norwegowie ostrzegają przed Rosjanami. "Zauważamy zmianę ich taktyki"
BIZNES
Pieniądze portfel wynagrodzenia zarobki inflacja
Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"
BIZNES
imageTitle
Który skoczek jest najlepszym siatkarzem? Maciusiak w podcaście Eurosportu
EUROSPORT
shutterstock_1104911963
To był najgorętszy punkt na mapie Polski
METEO
Wenecja
Protestują, bo turyści odkryli lokalny sekret
BIZNES
Karol Nawrocki powołał współpracowników
Gawkowski "przestrzega obóz prezydenta". "To jest deprymujące"
Polska
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Pływał rowerem wodnym, wpadł do jeziora. Nie żyje
Olsztyn
Pożar w miejscowości Kawle
Płonie przetwórnia drobiu, "utracono kontakt z jednym ze strażaków"
Trójmiasto
Ziemia osunęła się na dzieci
Ściana ziemi osunęła się na dwójkę dzieci
Lublin
Próby przed defiladą
Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
WARSZAWA
imageTitle
Polskie siatkarki o krok od strefy medalowej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Jedno z największych zwycięstw w karierze. Linette ograła czwartą rakietę świata
EUROSPORT
imageTitle
Pewna wygrana Williamsa. Czas na O'Sullivana
EUROSPORT
Sierpniowa noc
Spokojna noc, w dzień zapanuje gorąco
METEO
Donald Trump
Trump przed rozmową z Putinem: duża szansa na drugie spotkanie
Świat
Katy Perry
Katy Perry ukarana za teledysk nagrany bez zezwoleń
BIZNES
Zamek w Stobnicy
Pozwolenie na budowę kontrowersyjnego zamku w Stobnicy ważne. Decyzja wojewody
Poznań
Pałac Prezydencki
Będzie spotkanie Tusk - Nawrocki. Jest potwierdzenie
Polska
Łuna miast utrudnia obserwacje ciemnego nieba
Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły
Agnieszka Stradecka
GettyImages-2228505546
Perfekcyjny bilans Świątek. Ma ćwierćfinał w Cincinnati
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tłumaczenia ministry "satysfakcjonujące"? Tusk: średnio
Najnowsze
shutterstock_2583008075
Czeskie browary pobiły rekord
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica