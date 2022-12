Długotrwałe wpatrywanie się w ekran może powodować u dzieci groźne zaburzenie. "Nie są w stanie przestać"

Gry komputerowe a rozwój OCD

Naukowcy przez dwa lata śledzili, jak dużo czasu badane dzieci spędzają przed ekranem. Okazało się, że ryzyko rozwinięcia się OCD u dziecka rosło o 15 proc. z każdą kolejną godziną (średnio dziennie) spędzoną na graniu w gry komputerowe. "Korzystanie z ekranu może wzmagać perfekcjonizm poprzez potrzebę osiągnięcia doskonałego wyniku w grze lub powodować przesadne ocenianie zagrożeń ze względu na przemoc obecną na ekranie (w grach - red.) (...). Czas spędzony przed ekranem może prowadzić do zniekształconego postrzegania siebie, poprzez porównywanie się z innymi, co może prowadzić do natrętnych myśli i rozwinąć się w obsesje (...)" - wskazano w badaniu.

Natomiast o 11 proc. zwiększało się ryzyko rozwoju OCD z każdą kolejną godziną oglądania filmów. Dotyczyło to jednak tylko oglądania wideo w Internecie, a nie w telewizji. Główny autor badania, dr Jason Nagata z Uniwersytetu w Kalifornii podkreślił, że może to wynikać z mechanizmów, na jakich opierają się internetowe platformy. - YouTube pozwala na kompulsywne wyświetlanie bardzo podobnych treści. Daje dziecku możliwość bycia skupionym na jednym obszarze tematów, co może doprowadzić do rozwinięcia się obsesji i kompulsji - powiedział.