Średniowieczni mnisi byli "przeżarci pasożytami". Zaskakujące odkrycie naukowców z Cambridge

Choć średniowieczni angielscy mnisi mieli lepszy dostęp do udogodnień sanitarnych niż reszta społeczeństwa, w ich organizmach pasożyty występowały prawie dwa razy częściej - ustalili archeolodzy z uniwersytetu w Cambridge. Naukowcy podejrzewają, że było to związane z pracami w przyklasztornych ogrodach.

Glista ludzka i włosogłówka w szczątkach mnichów

Glista ludzka rozwija się w jelicie cienkim człowieka. Do objawów wywoływanego przez niej schorzenia - glistnicy - należą bóle brzucha, biegunki lub zaparcia, utrata apetytu, kaszel, ból gardła. Włosogłówka atakuje jelito ślepe, czyli odcinek jelita grubego tuż obok wyrostka, albo jelito cienkie, po czym wędruje do jelita grubego. Wywołuje chorobę o nazwie trychocefaloza. Może ona prowadzić np. do zapalenia wyrostka robaczkowego, wzmożonej pobudliwości nerwowej, biegunek i bólu brzucha, a także do osłabienia, nudności i wymiotów.