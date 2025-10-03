Logo strona główna
Ciekawostki

TVN i "Fakty" obchodzą swoje 28. urodziny

Nowe studio Faktów i TVN24
Pierwsze wydanie "Faktów"
Źródło: tvn
W piątek stacja TVN obchodzi swoje 28. urodziny. Dokładnie 3 października 1997 roku wyemitowane zostało też pierwsze wydanie "Faktów" - najchętniej oglądanego obecnie programu informacyjnego w Polsce. Z tej okazji przypominamy kilka faktów o naszych stacjach i programach.

Powstanie TVN. Stacja powstała 3 października 1997 roku, po pięciu latach starań o ogólnopolską koncesję telewizyjną oraz po sześciu miesiącach budowania nowej telewizji. Współzałożycielami stacji byli Mariusz Walter oraz Jan Wejchert. 

Pierwsze "Fakty". Również 3 października o godzinie 19:30 widzowie po raz pierwszy mogli obejrzeć "Fakty", które poprowadził Tomasz Lis.

Pierwsze wydanie "Faktów"
Pierwsze wydanie "Faktów"
Źródło: Archiwum "Fakty" TVN

Raz nie pojawiły się na antenie. Przez ostatnie niemal trzy dekady tylko raz w swojej historii "Fakty" nie pojawiły się na antenie. Było to 10 lutego 2021 roku, gdy zorganizowano ogólnopolski strajk mediów "Media Bez Wyboru".

Zmiana godziny "Faktów". Od 2 maja 1998 roku "Fakty" nadawane są pół godziny wcześniej, o 19:00.

Wpadki na antenie. Przez te wszystkie lata zdarzały się błędy i wpadki. Część z nich można zobaczyć poniżej:

071019 ABRAMOWICZ WPADKI
W kilku tysiącach wydań "Faktów" pojawiały się wpadki i niespodziewane sytuacje - materiał Pawła Abramowicza z 7.10.2017 r.
Źródło: Archiwum "Fakty" TVN

Programy rozrywkowe TVN. W szerokiej ofercie stacji przez 28 lat znalazły się liczne programy rozrywkowe TVN, wyznaczające trendy i przyciągające miliony.

Big Brother. W marcu 2001 roku ruszyło jedno z najbardziej komentowanych reality show w historii polskiej telewizji, "Big Brother". Odcinek finałowy pierwszej edycji przyciągnął ponad 9-milionową widownię.

"Big Brother", 2001, pierwsza z lewej Martyna Wojciechowska
"Big Brother", 2001, pierwsza z lewej Martyna Wojciechowska
Źródło: Adam Chelstowski/FORUM/TVN

Seriale TVN. Ogromną popularnością cieszyły się i cieszą także seriale stacji, jak "Kasia i Tomek", "Magda M.", "Na Wspólnej" czy "Niania".

TVN na dzień dobry. Program "Dzień Dobry TVN" już od 20 lat każdego poranka towarzyszy milionom Polaków przy śniadaniu.

Start TVN24. W 2001 roku ruszyła stacja TVN24, która była pierwszym całodobowym kanałem informacyjnym w Polsce. 9 sierpnia tego roku świętowała swoje 24. urodziny.

Pierwsza prowadząca TVN24. Pierwszy serwis poprowadziła Anita Werner. Od tamtego momentu TVN24 towarzyszy widzom, dostarczając im najważniejszych informacji z kraju i świata.

Początki TVN24
Początki TVN24
Źródło: TVN24

Start portalu. W 2007 roku wystartował portal tvn24.pl, który dziś jest w czołówce najchętniej czytanych portali informacyjnych w Polsce.

Start TVN24+, bo zawsze jest coś do dodania. 24 kwietnia tego roku ruszyło TVN24+. W jego ofercie ukazują się ekskluzywne programy i pogłębione treści, podane w przystępny i nowoczesny sposób

TVN24_STOLAT
TVN24 świętuje swoje 24. urodziny
Źródło: TVN24

Nowa siedziba. W 2004 roku oddano do użytku nową siedzibę TVN przy ulicy Wiertniczej w Warszawie.

Nowe studio. W 2025 roku oddano do użytku najnowocześniejsze studio w Europie, wyposażone w ogromny, zakrzywiony ekran, który ma 100 m2. "Fakty" zyskały także nową czołówkę.

Nowe studio Faktów i TVN24
Nowe studio Faktów i TVN24
Źródło: Bartosz Krupa

Nasza duma - dziennikarze. Dziennikarze TVN, TVN24 i tvn24.pl są regularnie nagradzani najbardziej prestiżowymi statuetkami w branży dziennikarskiej, w tym nagrodami Grand Press.

Nasza największa duma - widzowie. We wrześniu 2025 roku kanał TVN był najchętniej oglądaną stacją w grupie 20-54, dzięki udziałowi na poziomie ponad 8,8 proc. "Fakty" były najchętniej oglądanym serwisem informacyjnym w Polsce w obu grupach docelowych, osiągając udział na poziomie 22,1 proc. w widowni komercyjnej oraz prawie 20,6 proc. w grupie wszystkich widzów. TVN24 pozostaje liderem stacji newsowych z udziałem na poziomie blisko 3,2 proc. w grupie komercyjnej. Portal tvn24.pl we wrześniu odwiedziło 8,9 mln użytkowników.

Część światowej potęgi. Obecnie TVN wchodzi w skład grupy TVN Warner Bros. Discovery, będącej częścią jednej z największej spółek medialnych świata - Warner Bros. Discovery. 

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartosz Krupa

