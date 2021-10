Pytanie w "Milionerach" o sztuczkowe spodnie

Sztuczkowe spodnie: to rodzaj gipsowego opatrunku, ekwipunek sztukmistrza, są obcisłe dzięki lycrze czy szyje się z wełny w prążki? Na to pytanie odpowiadał pan Jakub Walczak z Łodzi.

W poniedziałkowym odcinku swoją grę rozpoczął pan Jakub Walczak, który pracuje jako asesor w kancelarii komorniczej. Udało mu się poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania, lecz wykorzystał jedno z dostępnych kół - pytanie do publiczności.

Sztuczkowe spodnie:

A: to rodzaj gipsowego opatrunku B: to ekwipunek sztukmistrza C: są obcisłe dzięki lycrze D: szyje się z wełny w prążki.