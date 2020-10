Pytanie w "Milionerach" o ściany namiotu z pałatek

Co jest ścianami namiotu z pałatek: sztachety, gałęzie leszczyny, brezentowe płachty czy łodygi trzciny? Z tym pytaniem w "Milionerach" zmierzył się pan Grzegorz Czeszejko-Sochacki z Warszawy.

Pan Grzegorz Czeszejko-Sochacki dopiero rozpoczął swoją grę i to pytanie było pierwszym, z którym musiał się zmierzyć w drodze po milion złotych. Dotyczyło ono materiału, z którego skonstruowany jest namiot z pałatek.

Co jest ścianami namiotu z pałatek?

A: sztachety B: gałęzie leszczyny C: brezentowe płachty D: łodygi trzciny

Gracz jako początkową odpowiedź wskazał D, chociaż nie był pewny żadnej możliwości. Postanowił więc wykorzystać pierwsze koło ratunkowe, którym był telefon do przyjaciela. Pan Grzegorz połączył się ze swoim tatą Tomaszem. Tata gracza wskazał odpowiedź C. Zawodnik postanowił wybrać tę samą możliwość i była to poprawna odpowiedź.