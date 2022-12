Ryzyko demencji znacznie wzrasta, jeśli jesz te produkty. Nowe wyniki badań

Jedzenie żywności wysoko przetworzonej zwiększa ryzyko demencji, wynika z badań naukowców z Brazylii. Zgodnie z nowym badaniem, szczególnie narażone na szybszy rozwój choroby są osoby, u których dzienne spożycie żywności przetworzonej jest większe niż 20 proc. wszystkich spożywanych kalorii.

Naukowcy przebadali 10 775 Brazylijczyków w wieku od 35 do 74 lat, pochodzących z sześciu brazylijskich miast. Sprawdzali między innymi poziom rozpoznawania słów przez uczestników, płynność ich mowy, a także pytali o dietę. Badanie trwało od 2008 do 2017 roku, a między grudniem 2021 roku a majem 2022 roku analizowano uzyskane dane. Wyniki zaprezentowano w poniedziałek 5 grudnia podczas Alzheimer's Association International Conference w San Diego, największej na świecie konferencji poświęconej chorobie Alzheimera i demencji oraz na łamach czasopisma naukowego Jama Neurology.

Okazuje się, że osoby, u których ponad 20 proc. dziennego spożycia kalorycznego pochodziło z żywności przetworzonej, proces spadku ogólnych zdolności poznawczych następował o 28 proc. szybciej, a spadek sprawności (zdolności do przetwarzania informacji i podejmowania decyzji) o 25 proc. szybciej niż u osób, u których spożycie żywności przetworzonej było mniejsze niż 20 proc. w całkowitym dziennym spożyciu kalorii. Zatem przykładowo, jeśli całkowita liczba kalorii przyjmowanych w ciągu dnia wynosi 2000 kcal, to maksymalna liczba kalorii na żywność przetworzoną powinna być mniejsza niż 400 kcal, wtedy znacznie spada ryzyko rozwoju demencji. Dla porównania, mała porcja frytek i cheeseburger w popularnej restauracji typu fast-food to wartość 530 kcal.

Niekorzystne skutki spożywania żywności przetworzonej

Żywność wysoko przetworzona to produkty poddane obróbce technologicznej w celu zwiększenia ich trwałości i przyspieszenia procesu przygotowywania. W składzie takiej żywności znajdują się na przykład regulatory kwasowości, barwniki, utwardzane tłuszcze roślinne, emulgatory, duże ilości soli czy cukru. To na przykład niektóre rodzaje gotowych dań sprzedawanych w sklepach, mrożona pizza, napoje słodzone, niektóre płatki śniadaniowe, chipsy, ale także sosy w proszku czy produkty mięsne, takie jak parówki. Mają one niski poziom białka czy błonnika, ale za to dużo cukru, soli i tłuszczu.

- Choć (posiłki wysoko przetworzone) są wygodne do przygotowania, to zastępują żywność, która ma wysoką zawartość błonnika, ważnego do utrzymania zdrowia i równowagi flory jelitowej, co jest szczególnie istotne dla zdrowia mózgu i obniżania ryzyka chorób powiązanych z wiekiem, takich jak Alzheimer - podkreślił prof. neurologii Rudy Tanzi z Harvard Medical School.

Żywność wysoko przetworzona, oprócz demencji, podnosi też ryzyko otyłości, chorób serca i krążenia, cukrzycy, raka, a także skraca długość życia. Z niedawnego badania, przeprowadzonego również w Brazylii wynika, że 10 proc. (57 tys.) wszystkich przedwczesnych zgonów w tym kraju w 2019 roku wynikało właśnie z nadmiernego spożywania żywności przetworzonej.

- W Brazylii żywność wysoko przetworzona stanowi od 25 do 30 proc. całkowitego dziennego spożycia kalorii (...). Niestety nie różni się to bardzo od innych zachodnich państw. 58 proc. kalorii spożywanych przez Amerykanów, 56,8 proc. przez Brytyjczyków i 48 proc. przez Kanadyjczyków pochodzi z żywności wysoko przetworzonej - zauważyła współautorka nowego badania, dr Claudia Suemoto z University of São Paulo Medical School.

