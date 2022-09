Brytyjczycy wybrali najtańsze i najlepsze miasta na jesienny city break. Na podium znalazł się Kraków

City break to po prostu wycieczka do miasta, czy inaczej miejski wypad. Najczęściej weekendowy, czasem na krótki urlop. Analiza kosztów pobytu w 20 europejskich miastach, które turyści z Wielkiej Brytanii wymienili jako najbardziej warte odwiedzenia wykazała, że ceny w stolicy Grecji spadły o 15 proc. w stosunku do 2021 roku. Obecnie, według brytyjskich wyliczeń, weekend w Atenach kosztuje 207 funtów (ok. 1136 zł) - wynika z zestawienia Post Office Travel Money. 11 funtów droższy będzie weekend w Lizbonie, która znalazła się na drugim miejscu. Tuż za stolicą Portugalii jest Kraków, w którym weekend ma kosztować Brytyjczyków 218,55 funta (ok. 1200 zł). Pierwszą piątkę zamykają Ryga i Budapeszt. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Praga, Madryt, Berlin, Dubrownik i Rzym.