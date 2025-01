Polska metropolia wśród najlepszych miast 2025 roku

Kapsztad zajął pierwsze miejsce w przygotowanym przez magazyn Time Out zestawieniu 50 najlepszych miast na 2025 rok. W rankingu znalazły się metropolie z różnych kontynentów, ale najwięcej wyróżnień trafiło do Europy. Jedno także do Polski.

Najlepszym miastem do życia i odwiedzenia w tym roku jest Kapsztad – wskazuje opublikowane w środę zestawienie magazynu Time Out. Ranking oparto o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 18 tysięcy mieszkańców różnych miast. Zapytano ich o "wszystko, od jedzenia, życia nocnego i kultury po przystępność cenową i ogólną atmosferę miasta". Pod uwagę wzięto też opinie ekspertów i ich zdanie na temat miejsc szczególnie ciekawych turystycznie.

"Jakość życia (w mieście) była kluczowym czynnikiem w naszym tegorocznym rankingu. Ale świetne miasto do życia jest też naturalnie świetnym miastem do odwiedzenia" - tłumaczy magazyn. Stolicę RPA opisuje on jako "przesiąknięte historią i kulturą" miasto, które oferuje odwiedzającym "mnóstwo możliwości do nauki i zabawy", nie rujnując przy tym ich budżetu.

Kapsztad, stolica RPA Katae.Olaree/Shutterstock

50 najlepszych miast

Poza Kapsztadem na podium zestawienia Time Out umieszcza Bangkok i Nowy Jork. "Gdyby istniała lista kryteriów, które czynią miasto wspaniałym, Bangkok spełniałby je wszystkie" - pisze Time Out, chwaląc stolicę Tajlandii za architekturę, zieleń, kuchnię, kulturę, historię i radosne usposobienie mieszkańców. Nowy Jork magazyn docenia przede wszystkim za bogate życie nocne i kulturalne. "Wydaje się, że wszystko jest tutaj możliwe, bo tak jest!" - przekonuje. W pierwszej piątce swojego rankingu wymienia on też Melbourne i Londyn. Dalej umieszcza Nowy Orlean, Meksyk, Porto, Szanghaj i Kopenhagę.

Jednak najwięcej w rankingu Time Out znalazło się miast z Europy. Zajmują one aż 22 spośród wszystkich 50 pozycji. Magazyn wyróżnia m.in. Lizbonę, Edynburg, Amsterdam, Barcelonę i Sewillę, do zestawienia trafiły też Paryż, Madryt i Berlin. W rankingu nie zabrakło też polskiego akcentu.

Time Out docenia Warszawę Shutterstock

Na miejscu 50. uplasowała się Warszawa. "Mistrzowsko łącząca stare z nowym Warszawa jest teraz jednym z najbardziej ekscytujących miast do odwiedzenia w Europie" - ocenia Time Out. W superlatywach pisze on o "czarującej" warszawskiej starówce i "imponującym" Zamku Królewskim. "Ciągle rozrastająca się panorama Warszawy jest jedną z najbardziej eklektycznych na kontynencie, a socjalistyczny Pałac Kultury i Nauki sąsiaduje tu z ultranowoczesnym wieżowcem Varso Tower" - kontynuuje swój opis magazyn. Stolicę Polski chwali on też za "piękne tereny zielone".

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: tvn24.pl