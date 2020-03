Pytanie z "Milionerów" o kurkumę

Cynamon to kora, wanilia - owoc, goździki to pąki kwiatowe, imbir - kłącze, a kurkuma to kora, owoc, pąki kwiatowe czy kłącze? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Jakub Kraszewski z Poznania.

Droga do miliona w "Milionerach" prowadzi przez dwanaście pytań. Aby zdobyć główną nagrodę, należy wykazać się szeroką wiedzą z różnych dziedzin.

Tym razem o milion złotych zagrał pan Jakub Kraszewski z Poznania. Jedno z pytań, jakie usłyszał, dotyczyło popularnej przyprawy.

Cynamon to kora, wanilia - owoc, goździki to pąki kwiatowe, imbir - kłącze, a kurkuma to też:

A: kora B: owoc C: pąki kwiatowe D: kłącze

Z czego otrzymywana jest kurkuma?

Kurkuma to popularna przyprawa kojarzona głównie z kuchnią indyjską. Jej główny aktywny składnik - kurkumina - zawiera wiele właściwości leczniczych, które działają przeciwzapalnie i są silnym antyoksydantem.

Kurkuma otrzymywana jest z kłączy tej rośliny. Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź D.

Źródło: Milionerzy TVN