Pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych o bigiel

Jeśli z biglem, to: magiel, kolczyk, bez animuszu czy gnuśnie? Na to pytanie za 75 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał pan Mirosław Święcicki z Wrocławia.

Pan Mirosław Święcicki ekspresowo i bezbłędnie odpowiedział na pierwsze sześć pytań w "Milionerach". Pierwsze kłopoty na drodze do miliona pojawiły się przy pytaniu za gwarantowane 40 tysięcy złotych .

Nieprzechodni wśród przechodnich

Podczas tego pytania uczestnik zużył dwa pierwsze koła ratunkowe - pytanie do publiczności oraz pół na pół. Dzięki tym podpowiedziom poprawnie odpowiedział na pytanie o nieprzechodni czasownik.

Do pytania za 75 tysięcy złotych przystąpił, posiadając jeszcze jedno koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

Jeśli z biglem, to:

A: magiel B: kolczyk C: bez animuszu D: gnuśnie

Pan Mirosław na początku gry wyznał, że ma w sobie tak zwaną żyłkę hazardzisty i nie wyklucza zagrań va banque. Tak było właśnie w tym przypadku. Mimo iż nie znał poprawnej odpowiedzi - zaryzykował. Poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi A: "magiel". Była to błędna odpowiedź.

Bigiel

Według Słownika Języka Polskiego bigiel to potocznie werwa, zapał. Bigiel to też rodzaj zapięcia kolczyka, dlatego poprawną odpowiedzią na to pytanie było B: "kolczyk".