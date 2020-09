"Milionerzy": to pytanie podzieliło publiczność

W "Milionerach" każdy z graczy ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe. Czasem zdarza się, że do jednego pytania uczestnik decyduje się skorzystać z więcej niż jednego koła ratunkowego. Tak było w przypadku pana Łukasza Jędrysa. Miał on problem z trzecim pytaniem, za dwa tysiące złotych.

Groomer zadba o wygląd twojego:

Niestety, to mu nie pomogło. 47 procent osób obecnych na widowni wybrało odpowiedź B, dokładnie tyle samo - 47 procent -wskazało na odpowiedź D. Na A i C postawiło odpowiednio cztery i dwa procent osób.

Czym zajmuje się groomer?

Groomer to fryzjer dla zwierząt, w szczególności psów i kotów. Słowo pochodzi od angielskiego czasownika "to groom", co oznacza pielęgnować. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to B.