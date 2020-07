Gdzie siedzi pilot instruktor w myśliwcu? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Gdzie siedzi pilot instruktor podczas lotu szkoleniowego pilota ucznia w dwumiejscowej wersji myśliwca?

A: przed uczniem B: za uczniem C: z prawej strony ucznia D: z lewej strony ucznia

Pan Filip początkowo odrzucił odpowiedzi A i C. Najbardziej skłaniał się ku odpowiedzi B. Gra jednak toczyła się o duże pieniądze, więc gracz postanowił skorzystać z pierwszego koła ratunkowego. Wybrał pół na pół.

Komputer losowo odrzucił odpowiedzi C i D. Pan Piotr, nadal nie będąc stuprocentowo pewny, rozważał skorzystanie z drugiego koła, tym razem telefonu do przyjaciela. Ostatecznie tego nie zrobił i postawił na B. Był to dobry wybór.