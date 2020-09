Milionerzy: uczestniczka poprosiła o pomoc publiczność, tylko połowa znała odpowiedź

Kto posługuje się w pracy degażówkami i chińskim nożem?

51 procent osób uznało, że poprawną odpowiedzią na to pytanie jest fryzjer. 29 procent wskazało na cukiernika, a 13 i 7 procent wybrało kolejno ortodontę i ślusarza. Pani Agnieszka zaufała publiczności i postawiła na A. Był to dobry wybór.

Czym są degażówki i chiński nóż?

Degażówki to nożyczki fryzjerskie, służące do degażowania, czyli cieniowania włosów, natomiast chiński nóż to narzędzie do strzyżenia włosów.