Sportowe pytanie z "Milionerów" za dwa tysiące złotych

Pan Damian przyjechał do studia "Milionerów" z Ustronia. Bezbłędnie odpowiedział na dwa pierwsze pytania, dzięki czemu zdobył gwarantowane tysiąc złotych.

Czyją następczynią ma szansę zostać Iga Świątek?

A: Agnieszki Radwańskiej B: Anity Włodarczyk C: Justyny Kowalczyk D: Małgorzaty Glinki

Pan Damian wiedział, że Agnieszka Radwańska to tenisistka, Anita Włodarczyk to lekkoatletka rzucająca młotem, Justyna Kowalczyk to biegaczka narciarska, a Małgorzata Glinka grała w polskiej reprezentacji siatkarek. Gracz nie umiał sobie jednak przypomnieć, jaką dyscyplinę uprawia Iga Świątek. Skorzystał z koła ratunkowego i poprosił o pomoc publiczność.