Pytanie w "Milionerach" o buty przypominające mokasyny

Które wsuwane buty na płaskiej podeszwie najbardziej przypominają swym kształtem mokasyny: jazzówki, angielki, lordsy czy oxfordy? Na to pytanie odpowiadał w "Milionerach" pan Łukasz Kawa z Poznania.

A: jazzówki B: angielki C: lordsy D: oxfordy.

Płaskie obuwie bez sznurowadeł

Mokasyny to niesznurowany, płaski typ obuwia. Jazzówki, angielki oraz oxfordy to buty ze sznurówkami. Z podanych w odpowiedziach typów obuwia do mokasynów najbardziej zbliżone są lordsy.