24-latka zatrzymana po zaśpiewaniu na scenie z Macklemore'em

Zaśpiewała z Macklemore'em, została zatrzymana

Nagrania z ich występu szybko trafiły do sieci, swoim występem w mediach społecznościowych od razu pochwaliła się też sama kobieta. Na nagraniach szybko została jednak rozpoznana przez jednego z internautów jako osoba poszukiwana przez policję. "Kobieta uwieczniła swoje przeżycie i pochwaliła się nim na portalu społecznościowym, co nie umknęło uwadze spostrzegawczego obywatela, który jednocześnie śledzi stronę listy poszukiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rozpoznał on kobietę i zorientował się, że dopiero co ją widział" - możemy przeczytać we wpisie słowackiej policji, która została powiadomiona przez "spostrzegawczego obywatela".