Sztuczna choinka - używaj, nie wyrzucaj

Ekspert przestrzega przed wyrzucaniem posiadanej już sztucznej choinki, by zastąpić ją naturalnym, "bardziej ekologicznym" drzewkiem. Fakt, że choinki z plastiku mogą służyć przez długie lata, jest bowiem ich niezaprzeczalną zaletą. - Jeżeli mamy już takie drzewko, to go używajmy - radzi Stanisław Popłochodzki.

Żywe drzewka - lepszy wybór

Najlepiej z lokalnych plantacji

W kontekście drzewek żywych Popłochodzki przypomina też o konieczności ich odpowiedniej utylizacji. - Po świętach choinkę należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady bądź oddać na specjalną zbiórkę - mówi. - Drzewka w donicach można oddać do miejsc, które zajmują się ich ponownych zasadzaniem albo zachować i zasadzić we własnym ogrodzie - dodaje.

Choinka w donicy - jak zachować ją na dłużej

Lasy Państwowe podpowiadają też, by przed wniesieniem drzewka do domu na kilka dni umieścić je w chłodniejszym miejscu, jak garaż, piwnica czy balkon, celem zahartowania. A w środku radzą nie trzymać jej dłużej niż 7 dni i nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, jak kaloryfery czy kominki. Gdy już wniesiemy drzewko do środka, pamiętajmy też o jego regularnym podlewaniu. Zrezygnujmy również lepiej z ozdabiania go trudnym do usunięcia sztucznym śniegiem czy brokatem. Lasy Państwowe przestrzegają też, by już po świętach nie wystawiać drzewka od razu na mróz, a najpierw na kilka dni przenieść je w miejsce, takie jak garaż czy balkon, gdzie przyzwyczai się do niższych temperatur. Doniczkę choinki radzą zabezpieczyć słomą bądź włókniną, a samo drzewko polecają regularnie podlewać przy temperaturach powyżej 0.