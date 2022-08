Mozaika dla "przywódcy niebiańskich apostołów". Archeolodzy twierdzą, że odnaleźli miejsce narodzin świętego Piotra

czytaj dalej

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, powiedział dogrywce programu "Jeden na jeden" w TVN24 GO, że "bardzo się cieszy", że będzie mógł w sądzie "dyskutować o tym, co pan minister Czarnek i jego współpracownicy zaproponowali polskiej szkole". Sprawa dotyczy komentarza lidera PO w sprawie fragmentu podręcznika do HiT-u. Tusk zadeklarował, że zaangażuje się w akcję zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską, żeby wrócić do finansowania in vitro przez państwo.