Św. Patryk nie był Irlandczykiem

Przyjmuje się, że późniejszy święty urodził się około 385 roku w Brytanii, wówczas należącej do Cesarstwa Rzymskiego. BBC History twierdzi, że prawdopodobnie na terenach dzisiejszej Anglii bądź Walii . To dlatego miał posługiwać się początkowo językiem wczesnowalijskim. W młodości poznał też podstawy łaciny.

Porwany przez piratów

Do Irlandii po raz pierwszy nie udał się z własnej woli. W wieku 16 lat miał zostać porwany przez piratów, którzy zawieźli go - jako niewolnika - na Zieloną Wyspę. Tam został pasterzem. Po sześciu latach zajmowania się owcami i gorliwych modlitw postanowił z wyspy uciec, jednak już nie do domu. Dostał się na statek, którym dotarł do wybrzeży Galii (obecnie Francji), gdzie trafił do klasztoru i został kapłanem.