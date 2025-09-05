Ulice Paryża Źródło: Reuters Archive

Francuskie ministerstwo oświaty poinformowało w piątek, że w lipcu tego roku maturę zdała dziewięcioletnia uczennica. Egzamin zdała z wolnej stopy w Paryżu z przedmiotów matematyka, fizyka i chemia.

Jako że egzamin był poprawkowy, młoda maturzystka nie uzyskała wyróżnienia. Jest jednak najmłodszą osobą, która zdobyła ten stopień.

Wiosną zgłosił się jeszcze młodszy chłopiec

Poprzedni najmłodszy maturzysta zdał egzamin w wieku 11 lat, w 1989 roku.

Wiosną tego roku do matury zgłosił się jeszcze młodszy kandydat - ośmioletni, ale nie uzyskał pozytywnego wyniku.

Ministerstwo oświaty nie podało dalszych szczegółów na temat dziewięcioletniej maturzystki, ale portal FranceInfo ujawnił, że dziewczynka urodziła się we Francji i kontynuuje naukę w Dubaju.

