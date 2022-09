Większość Polaków nie uprawia żadnego sportu. Gorzej w UE wypadają tylko Portugalczycy i Grecy

Większość Polaków nigdy nie uprawia sportu, a jedynie 2 proc. robi to regularnie, wynika z najnowszego Eurobarometru. To jeden z najsłabszych wyników w Unii Europejskiej, bo tylko Portugalczycy i Grecy rzadziej podejmują aktywność fizyczną.

Z zaprezentowanych właśnie wyników badania wynika, że coraz więcej Polaków rezygnuje z uprawiania sportu. Jeszcze w 2017 roku regularnie ćwiczyło 5 proc. naszych rodaków, teraz jest to jedynie 2 proc. Średnia dla UE również nie wypada najlepiej - to 6 proc. Druga kategoria badanych, to osoby uprawiające sport "dość regularnie" - znalazło się w niej 21 proc. Polaków (32 proc. Europejczyków), trzecia grupa "rzadko" - 12 proc. Polaków (17 proc. Europejczyków). Szczególnie niepokoić może odsetek osób, które udzieliły odpowiedzi "nigdy". Podczas gdy średnia europejska wynosi 45 proc., sportu nie uprawia 65 proc. Polaków. To o 9 punktów procentowych więcej niż w 2017 roku. Gorzej obecnie wypadają tylko Portugalczycy (73 proc.) i Grecy (68 proc.). Na drugim biegunie są obywatele Finlandii, Luksemburga, Holandii, Danii i Szwecji, którzy najczęściej deklarują regularną aktywność i najrzadziej wskazują, że nigdy nie uprawiają sportu.

W przypadku Polski, częściej sportu nie uprawiają kobiety (84 proc.) niż mężczyźni (70 proc.). Najwięcej takich odpowiedzi padało w grupie wiekowej 55+ (93 proc. u kobiet i mężczyzn). Najczęściej są to emeryci, osoby zajmujące się domem, pracownicy fizyczni i bezrobotni.

Jak wygląda aktywność Polaków

Ankietowani, którzy podejmują aktywność fizyczną deklarują, że najczęściej robią to na łonie natury, w parku, a także w domu, w drodze między domem a szkołą, pracą czy sklepami. Tylko 13 proc. ankietowanych Europejczyków i 7 proc. ankietowanych Polaków uczęszcza do klubu fitness, a odpowiednio 12 i 7 proc. to członkowie klubów sportowych.

42 proc. Polaków nie podejmuje też aktywności fizycznej, nieklasyfikowanej jako sport, takiej jak jazda na rowerze, taniec, czy zajmowanie się ogrodem. Regularnie podejmuje ją natomiast 6 proc., dość regularnie 33 proc., a rzadko 19 proc.

Polacy sporo czasu spędzają w pozycji siedzącej - najwięcej, bo 41 proc. zajmuje to między 2,5 godz. do 5,5 godz. w ciągu dnia. Europejczycy na tym tle wypadają podobnie - taką odpowiedź wskazało 43 proc. respondentów.

Polacy nie mają czasu na sport

Niemal połowa (48 proc.) Polaków, którzy uprawiają sport, robi to dla lepszego stanu zdrowia, a 47 proc. dla lepszej kondycji fizycznej. Ankietowani mogli wskazać na kilka odpowiedzi - 37 proc. odpowiedziało, że robi to dla większej sprawności, 23 proc. znajduje w tym rozrywkę, 22 proc. uprawia sport w ramach odpoczynku, 20 proc. odpowiedziało, że chce w ten sposób poprawić swój wygląd, a 14 proc. chce kontrolować wagę swojego ciała. Jednocześnie aż 46 proc. Polaków wskazuje, że to brak czasu sprawia, że nie mają możliwości uprawiania sportu. 23 proc. twierdzi, że nie ma motywacji - w przypadku średniej unijnej to odpowiednio 41 i 25 proc.

Eurobarometr jest badaniem regularnie zlecanym przez Komisję Europejską. Pytania dotyczące sportu zadano ponad 26 tys. Europejczyków, w tym ponad tysiącu Polaków między kwietniem a majem tego roku. Wyniki opublikowano 19 września.

Autor:pb//am

Źródło: Komisja Europejska