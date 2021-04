Czego dotyczy opłata reprograficzna? Pytanie z "Milionerów"

Pan Dominik Szura przyjechał do studia “Milionerów” z Ropicy Polskiej w województwie małopolskim. Grę zaczął w poprzednim odcinku programu. Tym razem musiał zmierzyć się z pytaniem za 125 tysięcy złotych.

A: kopiowych ołówków B: kopiowanych uszu C: papieru A1 D: papieru A4

Opłata reprograficzna to opłata, która doliczana jest do ceny nośników i urządzeń służących do kopiowania, czyli m.in. kopiarek czy skanerów, drukarek, płyt CD itd. Jednym z nośników jest papier w formacie A4.