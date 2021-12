Co ma robak móżdżku? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

czytaj dalej

Całkowicie zakazujący aborcji obywatelski projekt ustawy jest przedmiotem wieczornej debaty w Sejmie. Uzasadnienie do przepisów, które miałyby zaostrzać kary za terminację ciąży, przedstawił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski. - Co robi państwo polskie w obliczu zbrodni na masową skalę, do których zbrodniarze przyznają się publicznie? Niestety odpowiedź brzmi: nic - mówił. Kilka klubów złożyło wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a wśród nich PiS. - Stawiając kobiety przed wyborem, śmierć czy więzienie, nie prowadzi się do ochrony życia w żaden sposób - mówiła reprezentująca frakcję rządzącą Anita Czerwińska.