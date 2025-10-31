Logo TVN24
Ze świata

Tym razem nie chodzi o pieniądze. Amazon tłumaczy się ze zwolnień: to kwestia kultury

Ogłoszenie o zwolnieniach w tym tygodniu nie było tak naprawdę motywowane względami finansowymi, ani nawet sztuczną inteligencją, nie teraz. To kwestia kultury - powiedział w piątek podczas wynikowej konferencji Amazona dyrektor generalny Andy Jassy. Spółka opublikowała raport za trzeci kwartał. Wyniki przekroczyły oczekiwania.

Amerykański gigant technologiczny Amazon zapowiedział na początku tygodnia zwolnienie 14 tysięcy pracowników. Dziennik "Wall Street Journal", informował nawet o 30 tysiącach osób. Wiceprezeska przedsiębiorstwa, Beth Galetti, tłumaczyła wówczas, że "świat szybko się zmienia". Jak dodała, "obecna generacja AI jest najbardziej rewolucyjną technologią od czasu internetu i pozwala firmom na dużo szybsze wprowadzanie innowacji niż dotychczas” .

W piątek, podczas czwartkowej telekonferencji poświęconej wynikom firmy, dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, powiedział, że ogłoszenie o zwolnieniach w tym tygodniu "nie było tak naprawdę motywowane względami finansowymi, ani nawet sztuczną inteligencją, nie teraz". - To kwestia kultury - zaznaczył.

"To oznacza usuwanie kolejnych warstw"

Jak wyjaśnił dalej Jassy, cytowany przez CNN, wraz ze wzrostem liczby pracowników, lokalizacji i linii biznesowych Amazon, "w efekcie mamy o wiele więcej ludzi niż wcześniej i o wiele więcej warstw. Czasami, nie zdając sobie z tego sprawy, możemy osłabić poczucie odpowiedzialności osób, które wykonują faktyczną pracę".

Zgodnie z dokumentami złożonymi w SEC, liczba pracowników Amazona osiągnęła szczyt w 2021 r., przekraczając 1,6 mln; na koniec ubiegłego roku firma zatrudniała około 1,5 mln osób.

- To może prowadzić do spowolnienia waszego zespołu kierowniczego - powiedział. - Jesteśmy zdeterminowani, by działać jak największy startup na świecie, a to oznacza usuwanie kolejnych warstw - dodał

Chociaż Amazon poinformował w tym tygodniu, że zwolnienia miały na celu przede wszystkim zachowanie "elastyczności" w oczekiwaniu na przyszłą wydajność sztucznej inteligencji, to jednak wywołały obawy dotyczące zastąpienia pracowników przez technologię.

Wyniki Amazona

Akcje Amazona wzrosły o ponad 10 proc. w handlu pozasesyjnym po tym, jak spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania, a także odnotowała znaczny wzrost w dziale przetwarzania w chmurze.

Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 2025 roku 1,95 USD w porównaniu z szacowanymi przez rynek 1,57 USD zysku na akcję.

Z kolei przychody koncernu sięgnęły 180,17 mld USD w porównaniu z konsensusem na poziomie 177,8 mld USD. Przychody Amazon Web Services wyniosły 33 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 32,42 mld USD. zZ reklam sięgnęły 17,7 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 17,34 mld USD, a działu chmurowego Amazona wzrosły o 20,2 proc. w ciągu kwartału, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie wzrostu o 18,1 proc.

Rozwój chmury obliczeniowej jest kluczowym obszarem zainteresowania firmy, która zmaga się z rosnącą presją ze strony rywali, Google i Microsoft, które odnotowały wyższe wskaźniki wzrostu niż Amazon.

Andy Jassy powiedział, że Amazon Web Services "rozwija się w tempie, jakiego nie widzieliśmy od 2022 r." i podkreślił duże zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję. - Wciąż obserwujemy duży popyt na sztuczną inteligencję i infrastrukturę bazową. Skupiamy się na przyspieszeniu wzrostu mocy — w ciągu ostatnich 12 miesięcy dodaliśmy ponad 3,8 gigawatów — powiedział Jassy.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

