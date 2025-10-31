Tym razem nie chodzi o pieniądze. Amazon tłumaczy się ze zwolnień: to kwestia kultury

Amerykański gigant technologiczny Amazon zapowiedział na początku tygodnia zwolnienie 14 tysięcy pracowników. Dziennik "Wall Street Journal", informował nawet o 30 tysiącach osób. Wiceprezeska przedsiębiorstwa, Beth Galetti, tłumaczyła wówczas, że "świat szybko się zmienia". Jak dodała, "obecna generacja AI jest najbardziej rewolucyjną technologią od czasu internetu i pozwala firmom na dużo szybsze wprowadzanie innowacji niż dotychczas” .
W piątek, podczas czwartkowej telekonferencji poświęconej wynikom firmy, dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, powiedział, że ogłoszenie o zwolnieniach w tym tygodniu "nie było tak naprawdę motywowane względami finansowymi, ani nawet sztuczną inteligencją, nie teraz". - To kwestia kultury - zaznaczył.
"To oznacza usuwanie kolejnych warstw"
Jak wyjaśnił dalej Jassy, cytowany przez CNN, wraz ze wzrostem liczby pracowników, lokalizacji i linii biznesowych Amazon, "w efekcie mamy o wiele więcej ludzi niż wcześniej i o wiele więcej warstw. Czasami, nie zdając sobie z tego sprawy, możemy osłabić poczucie odpowiedzialności osób, które wykonują faktyczną pracę".
Zgodnie z dokumentami złożonymi w SEC, liczba pracowników Amazona osiągnęła szczyt w 2021 r., przekraczając 1,6 mln; na koniec ubiegłego roku firma zatrudniała około 1,5 mln osób.
- To może prowadzić do spowolnienia waszego zespołu kierowniczego - powiedział. - Jesteśmy zdeterminowani, by działać jak największy startup na świecie, a to oznacza usuwanie kolejnych warstw - dodał
Chociaż Amazon poinformował w tym tygodniu, że zwolnienia miały na celu przede wszystkim zachowanie "elastyczności" w oczekiwaniu na przyszłą wydajność sztucznej inteligencji, to jednak wywołały obawy dotyczące zastąpienia pracowników przez technologię.
Wyniki Amazona
Akcje Amazona wzrosły o ponad 10 proc. w handlu pozasesyjnym po tym, jak spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania, a także odnotowała znaczny wzrost w dziale przetwarzania w chmurze.
Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 2025 roku 1,95 USD w porównaniu z szacowanymi przez rynek 1,57 USD zysku na akcję.
Z kolei przychody koncernu sięgnęły 180,17 mld USD w porównaniu z konsensusem na poziomie 177,8 mld USD. Przychody Amazon Web Services wyniosły 33 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 32,42 mld USD. zZ reklam sięgnęły 17,7 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 17,34 mld USD, a działu chmurowego Amazona wzrosły o 20,2 proc. w ciągu kwartału, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie wzrostu o 18,1 proc.
Rozwój chmury obliczeniowej jest kluczowym obszarem zainteresowania firmy, która zmaga się z rosnącą presją ze strony rywali, Google i Microsoft, które odnotowały wyższe wskaźniki wzrostu niż Amazon.
Andy Jassy powiedział, że Amazon Web Services "rozwija się w tempie, jakiego nie widzieliśmy od 2022 r." i podkreślił duże zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję. - Wciąż obserwujemy duży popyt na sztuczną inteligencję i infrastrukturę bazową. Skupiamy się na przyspieszeniu wzrostu mocy — w ciągu ostatnich 12 miesięcy dodaliśmy ponad 3,8 gigawatów — powiedział Jassy.
