Zmiany w Nagrodzie Nobla. Jest decyzja

Rozdano Nagrody IG Nobla 2026 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: huseyinturk_photograph/Shutterstock

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Wzrost o milion koron szwedzkich (czyli o około 385 tysięcy złotych) oznacza, że laureat każdej z sześciu kategorii otrzyma zatem po 12 milionów koron (około 4,6 miliona złotych).

- Musimy dbać o to, aby wymiar finansowy Nagrody Nobla zachował swoją wartość w czasie - podkreśliła szefowa Fundacji Noblowskiej Hanna Stjaerne.

Ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla odbędzie się w październiku Źródło zdjęcia: huseyinturk_photograph/Shutterstock

Gdy w 1901 r. po raz pierwszy przyznano Nagrodę Nobla, laureaci w każdej dziedzinie otrzymali po 150 782 tys. koron. W ostatnich latach wartość nagrody była waloryzowana kilkukrotnie.

Wyjątkiem był 2012 r., gdy z powodu kryzysu ekonomicznego w Europie obniżono wysokość nagrody z 10 mln do 8 mln koron. Wówczas również ograniczono wydatki na administrację i uroczystości noblowskie.

Olga Tokarczuk, która w 2019 r. odebrała literacką Nagrodę Nobla za 2018 r., otrzymała 9 mln koron.

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Wkrótce ogłoszenie laureatów

Mająca siedzibę w Sztokholmie Fundacja Noblowska zarządza funduszem twórcy nagrody Alfreda Nobla, pomnażając pieniądze m.in. na światowych giełdach papierów wartościowych.

W Sztokholmie oraz w Oslo każdego roku 10 grudnia odbywają się ceremonie wręczenia noblistom złotych medali i dyplomów, a następnie w biurze fundacji uzgadniana jest forma przekazania pieniędzy.

Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni w dniach 5-12 października w Sztokholmie, pierwszą dziedziną tradycyjnie będzie medycyna, a ostatnią - Nagroda Nobla z ekonomii. Jedynie Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo.