Masowe wymieranie ryb, woda niezdatna do picia. Żądają 80 miliardów dolarów

Zambijscy rolnicy z regionu Pasa Miedzionośnego (Copperbelt) pozwali dwie spółki górnicze powiązane z chińskim rządem, domagając się 80 miliardów dolarów odszkodowania za skażenie środowiska. Przyczyną był wyciek toksycznych substancji z kopalni miedzi.

Do Sądu Najwyższego w Lusace trafił pozew grupy 176 rolników, twierdzących, że awaria zapory na zbiorniku odpadów miała bezpośredni wpływ na skażenie wody, zniszczenie upraw i powikłań zdrowotnych wśród mieszkańców.

Katastrofa miała miejsce w lutym i według skarżących dotknęła aż około 300 tysięcy gospodarstw domowych.

Skażenie wody i zniszczone plony

Rolnicy podają, że do rzek przedostały się miliony litrów silnie kwaśnych odpadów, co spowodowało masowe wymieranie ryb i uczyniło wodę niezdatną do picia. Nawet wiejskie studnie zostały skażone, a plony trzeba było zutylizować ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia.

Wielu mieszkańców zgłosiło objawy chorobowe, takie jak m.in. krew w moczu czy ucisk w klatce piersiowej.

Rekordowe żądania i reakcje

Pozew dotyczy spółek Sino Metals Leach Zambia i NFC Africa Mining, należących do chińskich koncernów państwowych. Rolnicy domagają się utworzenia rządowego funduszu zabezpieczającego w wysokości 80 miliardów dolarów oraz awaryjnego funduszu 20 milionów dolarów na natychmiastową pomoc.

Ambasada USA ostrzegła przed "szerokim skażeniem" i ewakuowała personel z miasta Kitwe. Władze Zambii zapewniają, że sytuacja nie stanowi już poważnego zagrożenia.

