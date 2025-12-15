Paraliż eksportu. Statki zawracają

Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" Źródło: CNN

Tankowiec przewożący rosyjską naftę dla PDVSA (Petroleos de Venezuela, S.A.) oraz co najmniej cztery supertankowce planujące załadunek wenezuelskiej ropy zawróciły w ostatnich dniach - wynika z danych monitoringu żeglugowego.

W ubiegłym tygodniu amerykańska straż przybrzeżna przejęła bardzo duży tankowiec (VLCC) transportujący około 1,85 mln baryłek ciężkiej ropy sprzedanej przez PDVSA, co zostało odebrane jako sygnał rosnącej presji USA na prezydenta Nicolasa Maduro.

Miliony baryłek uwięzione na morzu

Skutkiem interwencji USA było uwięzienie ponad 11 mln baryłek ropy na innych statkach znajdujących się na wodach Wenezueli. W obawie przed kolejnymi przejęciami, przy obecności amerykańskich okrętów patrolujących Morze Karaibskie, armatorzy zaczęli zawracać swoje jednostki.

Tankowiec Boltaris, pływający pod banderą Beninu i przewożący około 300 tys. baryłek rosyjskiej nafty do Wenezueli, zmienił kurs pod koniec ubiegłego tygodnia i bez rozładunku kieruje się obecnie do Europy.

Sparaliżowany eksport i cyberatak na PDVSA

Presja ze strony USA niemal sparaliżowała eksport ropy z Wenezueli.

Co najmniej cztery tankowce typu VLCC, które zgodnie z harmonogramem PDVSA miały w najbliższych tygodniach załadować ropę w portach wenezuelskich, również zawróciły w ostatnich dniach - podał serwis monitorujący TankerTrackers.com.

Jedynie tankowce czarterowane przez Chevron wypłynęły z wenezuelską ropą do Stanów Zjednoczonych na podstawie uprzednio udzielonego przez Waszyngton zezwolenia.

PDVSA poinformowała w poniedziałek, że padła ofiarą cyberataku, który według źródeł spowodował w poniedziałek wyłączenie systemów administracyjnych i operacyjnych firmy, w tym systemu dostaw ropy.

