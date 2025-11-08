Logo TVN24
Ze świata

Orban: amerykańskie sankcje nie obejmą Węgier

Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Viktor Orban z wizytą w Białym Domu
Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w piątek, że jego kraj nie zostanie objęty sankcjami USA wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Kwestię tę omówiono podczas rozmowy w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. BBC, powołując się na urzędnika Białego Domu, poinformowało, że zwolnienie Węgier z sankcji za zakupy rosyjskiej ropy i gazu będzie obowiązywało przez rok.

- Dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało nam się ochronić obniżki cen usług komunalnych. Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie - oświadczył Orban.

- Sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub sprawić, że import energii będzie droższy dla Węgier, nie mają zastosowania - podkreślił węgierski premier.

"Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Węgier" - skomentował na X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

BBC, powołując się na urzędnika Białego Domu, poinformowało, że zwolnienie Węgier z amerykańskich sankcji za zakupy rosyjskiej ropy i gazu będzie obowiązywało przez rok.

Orban zapowiada nowe inwestycje

W piątek w porannej rozmowie z węgierskim radiem publicznym Orban zapowiedział, że "nie będzie prosić Amerykanów o żaden prezent, ani o nic nadzwyczajnego". - Poproszę po prostu o uświadomienie sobie, że sankcje nałożone niedawno na rosyjską energię stawiają niektóre kraje, takie jak Węgry, które nie mają dostępu do morza, w beznadziejnej sytuacji - powiedział premier.

Orban zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA. Stwierdził, że "są znaczące, ponieważ oprócz tworzenia miejsc pracy przyczynią się do dalszego podniesienia poziomu technologicznego węgierskiej gospodarki". Premier Węgier poinformował też, że oba kraje podpisały również umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która zapewni Węgrom dostęp do najnowocześniejszej broni.

"Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów" - podano w komunikacie amerykańskiego departamentu stanu.

pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Donald Trump
Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Paliwo jądrowe dla Węgier

Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił na Facebooku podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.

Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii kraju na Węgry ma trafić amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.

Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paks dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Przedsięwzięcie o nazwie Paks II jest jednym z kluczowych projektów energetycznych rządu Orbana. Wartość całej inwestycji powinna wynieść około 12 mld euro, a projekt ma być w całości sfinansowany przez państwo węgierskie, które pożyczyło na ten cel fundusze od Rosji.

Premier Węgier oświadczył w piątek, że Budapeszt i Waszyngton osiągnęły porozumienie w sprawie zniesienia sankcji nałożonych przez administrację Joe Bidena w związku z projektem Paks II.

Departament stanu USA przyznał w opublikowanym po rozmowach oświadczeniu, że Stany Zjednoczone i Węgry współpracują, aby uczynić z Budapesztu centrum rozwijającego się środkowoeuropejskiego rynku małych reaktorów modułowych, wdrażając wiodące na rynku amerykańskie innowacje, które z kolei mają pobudzić przemysł transatlantycki.

Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG; wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów – podał departament stanu USA.

Autorka/Autor: BC/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

