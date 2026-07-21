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Ze świata

Harvard na celowniku administracji Trumpa. "Programy i praktyki powiązane z Chinami"

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Uniwersytet Harvarda
Dr Ewa Sułek, badaczka Uniwersytetu Harvarda o decyzji odbierającej prawo uczelni do przyjmowania studentów z zagranicy: jestem zszokowana
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ministerstwo sprawiedliwości USA wszczęło dochodzenie w związku z podejrzeniami, że niektóre programy pomocy finansowej Uniwersytetu Harvarda mają charakter dyskryminujący. Według uczelni zarzuty te są bezpodstawne. To kolejny etap sporu administracji Donalda Trumpa z uniwersytetem.

Wydział praw obywatelskich ministerstwa ogłosił rozpoczęcie kontroli zgodności działań Uniwersytetu Harvarda z przepisami. - Ma to ustalić, czy programy i praktyki dotyczące pomocy finansowej, powiązane z Chinami, wykluczają studentów będących obywatelami USA - czytamy w komunikacie resortu.

Zarzuty wobec Uniwersytetu Harvarda

- Wygląda na to, że Harvard przyjmuje środki i - stosując się do narzuconych ograniczeń - udziela pomocy finansowej studentom zagranicznym (prawdopodobnie z Chin) w oparciu o ich narodowość, co może odbywać się ze szkodą dla studentów innego pochodzenia, w tym obywateli USA - oświadczył w poniedziałek resort sprawiedliwości.

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Władze uczelni zaprzeczyły, jakoby stosowały "bezprawną dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość przy przyznawaniu pomocy finansowej". Reuters podkreślił, że prawo USA zobowiązuje uczelnie do zgłaszania darowizn z zagranicy przekraczających 250 tys. dolarów rocznie. Harvard informował, że składał wymagane raporty od dekad.

Spór administracji Trumpa z uczelnią

Administracja USA zagroziła już wcześniej Harvardowi wstrzymaniem finansowania federalnego w związku z m.in. protestami przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy, inicjatywami na rzecz różnorodności, polityką wobec osób transpłciowych oraz programami klimatycznymi. Uczelnia uznała politykę administracji prezydenta Donalda Trumpa za "działanie odwetowe z powodu odmowy zrzeczenia się niezależności i praw konstytucyjnych".

Uniwersytet Harvarda
Uniwersytet Harvarda
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W opinii obrońców praw obywatelskich federalne restrykcje zagrażają wolności słowa, prawu do rzetelnego procesu oraz wolności akademickiej. W czerwcu sędzia federalny zablokował plan administracji Trumpa mający uniemożliwić cudzoziemcom wjazd do USA w celu podjęcia studiów na Harvardzie.

Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald Trump
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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