Polska coraz popularniejszym kierunkiem dla turystów

Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Turyści wchodzą na zamarznięte Morskie Oko. To bardzo niebezpieczne
Źródło: TVN24
Ponad 18 milionów turystów, w tym 3,8 miliona z zagranicy, skorzystało z noclegu w Polsce w pierwszej połowie tego roku - wynika z szacunków firmy Cushman & Wakefield. Jak wskazano, rośnie rola Polski jako destynacji na europejskiej mapie turystycznej.

Agencja doradcza Cushman & Wakefield opublikowała w niedzielę raport "Trends Radar". Oszacowano w nim, że w pierwszej połowie 2025 roku z noclegu w Polsce skorzystało 18,2 mln turystów, z czego 3,8 mln to osoby zza granicy. Turyści wygenerowali łącznie 44,9 mln noclegów, co stanowi wzrost o 8,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Tym Polska przyciąga turystów. "Niezwykle oryginalne"
Turystyka

Turyści w Polsce

W raporcie zwrócono uwagę, że liczba noclegów udzielonych turystom spoza Polski przekroczyła już poziomy z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. Wskaźnik obłożenia hoteli do sierpnia wyniósł około 70 proc., a wyniki RevPAR (Revenue per Available Room, czyli przychód na dostępny pokój) w głównych miejscach w Polsce "wyraźnie przekraczają wartości z 2019 roku".

"Rok 2025 przyniósł kontynuację odbudowy popytu i bardzo dobre wyniki operacyjne" - oceniono. Jak dodano, według prognoz w latach 2025-2029 liczba noclegów krajowych w hotelach będzie rosła średniorocznie o 2,4 proc., a liczba noclegów turystów międzynarodowych nawet o 5,3 proc. rocznie. Zdaniem autorów publikacji, szacunki te potwierdzają rosnącą rolę Polski jako destynacji na europejskiej mapie turystycznej.

"Le Monde": coraz więcej zagranicznych turystów spędza wakacje w Polsce. Jest powód
TVN24

Turyści w Warszawie

W raporcie przypomniano, że w roku poprzednim, 2024, samą Warszawę odwiedziło 12,2 mln turystów. Jak wynika z raportu o stanie miasta Warszawa, opublikowanego przez ratusz latem, "liczba przyjazdów wzrosła o 27 proc. w porównaniu do 2023 roku". Turyści zagraniczni odwiedzający Warszawę najczęściej przyjeżdżali z Ukrainy, w 2024 roku było ich 900 tys.

Na drugim miejscu uplasowali się goście ze Stanów Zjednoczonych (377 tys.), a podium zamykają Niemcy (277 tys.). Zaraz za nimi są turyści z Wielkiej Brytanii (247 tys.), a potem Litwy (221 tys.). Kolejny kraj pochodzenia turystów to Włochy (170 tys.), natomiast pierwszą "siódemkę" zamyka Białoruś (140 tys.).

Cushman & Wakefield w swoim raporcie zauważa, że stolica niezmiennie pozostaje "liderem rynku hotelowego" w Polsce. Spośród ponad 240 hoteli funkcjonujących na Mazowszu, 40 proc. znajduje się w Warszawie. W tym mieście znajduje się też 15 z 16 pięciogwiazdkowych obiektów.

"Silny wzrost ruchu turystycznego ma bezpośrednie przełożenie na sektor handlowy - zwłaszcza w centralnych dzielnicach miasta. Szacuje się, że turyści zagraniczni odpowiadają już za 22-25 proc. całkowitego obrotu detalicznego w śródmieściu Warszawy. Najwięcej wydają na modę i akcesoria, gastronomię, dobra luksusowe oraz rozrywkę. To z kolei zwiększa atrakcyjność lokalizacji handlowych - zarówno dla międzynarodowych marek, jak i inwestorów - wskazali autorzy publikacji.

Warszawa przyciąga też gości biznesowych dzięki rozwiniętej infrastrukturze konferencyjnej, bogatej ofercie wydarzeń branżowych oraz zwiększającej się siatce połączeń lotniczych. Dodano, że niemal jedna trzecia gości zagranicznych odwiedza stolicę Polski w celach służbowych.

Dochody z turystyki

We wtorek warszawski ratusz opublikował z kolei wyniki nowego badania opinii osób odwiedzających Warszawę. Wynika z niego, że dwóch na trzech odwiedzających pozytywnie oceniło atrakcyjność miasta. Dane wskazują na wzrost zadowolenia - udział respondentów oceniających pozytywnie atrakcyjność Warszawy wzrósł z 58 proc. w 2024 roku do 66 proc. w 2025 roku, z kolei liczba ocen negatywnych spadła do 5 proc. Najwyższe noty turyści przyznali ofercie kulturalnej, gastronomicznej, zakupowej oraz komunikacji miejskiej. Każdy z tych obszarów otrzymał od 94 proc. do 97 proc. ocen pozytywnych.

Według tego badania średnie wydatki turystów krajowych w Warszawie wyniosły 677 zł na osobę. Turyści zagraniczni i polonijni deklarowali wydatek odpowiednio 1 838 zł i 1 711 zł podczas pobytu w mieście. Wśród sześciu najliczniej reprezentowanych narodowości najwięcej wydawali goście z Wielkiej Brytanii (1 746 zł), a tuż za nimi są turyści ze Stanów Zjednoczonych (1 715 zł). 

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TTstudio/Shutterstock

turystyka Polska Warszawa
Najnowsze
