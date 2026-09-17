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Ze świata

Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"

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Donald Trump
Piotr Kuczyński o podwyżce stóp procentowych w USA
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA
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Po raz pierwszy od trzech lat stopy procentowe w USA poszły w górę. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował decyzję banku centralnego.

"Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny wynosić 1 proc. lub mniej, ponieważ mamy najlepszą wiarygodność kredytową na świecie - I TO O WIELE" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

Trump nie wytrzymał

Dodał przy tym, wbrew prawidłom ekonomii, że gdyby Stany Zjednoczone zaprzestały handlu z każdym krajem, z którym mają deficyt w wymianie handlowej, zarobiłyby na tym co najmniej 1,5 biliona dolarów rocznie.

"'Utrzymujemy' prawie każdy kraj na świecie i tak dłużej być nie może. OBNIŻCIE STOPY PROCENTOWE DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I TO SZYBKO!" - wezwał Trump.

Wpis Donalda Trumpa ws. stóp procentowych w USA
Wpis Donalda Trumpa ws. stóp procentowych w USA
Źródło zdjęcia: Truth Social

Prezydent już wcześniej groził, że wstrzyma handel z krajami mającymi nadwyżkę w wymianie z USA, jeśli Rezerwa Federalna nie obniży stóp procentowych.

Stopy procentowe w USA

W środę jednak, zgodnie z oczekiwaniami rynku, członkowie komitetu Fed jednogłośnie zdecydowali o podniesieniu stopy o 25 punktów bazowych, do poziomu 3,75-4 proc. Była to pierwsza podwyżka od ponad trzech lat i była spowodowana przyspieszeniem inflacji.

- Prawda jest taka, że inflacja jest za wysoka i utrzymuje się na tym poziomie już od dłuższego czasu - powiedział Warsh.

Pytany o wcześniejsze wypowiedzi prezydenta, prezes odmówił komentarza do stanowiska Trumpa i ewentualnych rozmów z nim.

W opublikowanych przez Komitet prognozach członków, większość przewidziała jeszcze jedną podwyżkę stóp w tym roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAStopy procentoweRezerwa Federalna
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