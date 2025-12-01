Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami

Merz o priorytetach we współpracy polsko-niemieckiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Spółka ogłosiła, że ograniczy produkcję stali. Moce produkcyjne zostaną zmniejszone do 8,7-9 milionów ton z 11,5 milionów ton obecnie.

Gigant stalowy zapowiedział również, że przeprowadzi restrukturyzację, a zmiany mają dotyczyć do 11 tysięcy pracowników - to 40 proc. siły roboczej Thyssenkruppa. Jak poinformowała spółka, możliwe jest, że niektóre etaty zostaną zlikwidowane, a inne przeniesione.

Trudne porozumienie ze związkowcami

Thyssenkrupp osiągnął porozumienie w tej sprawie ze zrzeszeniem związków zawodowych IG Metall. Zmiany zostaną wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym, jak poinformowała spółka.

Założenia umowy opierają się na planie, który koncern przedstawił w ubiegłym roku. IG Metall - największa organizacja związkowa na świecie - twierdził wówczas, że reformy spotkają się z "zaciekłym oporem".

Finansowanie porozumienia jest zapewnione i ma obowiązywać do 30 września 2030 roku. Jak poinformował największy niemiecki producent stali, strony zgodziły się na zachowanie poufności co do szczegółów porozumienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD