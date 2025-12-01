Logo TVN24
Ze świata

Miliarder wzywa do podniesienia podatków. "Nie może tak być"

szwajcaria berno shutterstock_2317946983
Berno, Szwajcaria
Źródło: Reuters Archive
Miliarder Alfred Gantner wezwał do wyższych podatków dla najbogatszych - informuje Reuters. Wcześniej Szwajcarzy zdecydowaną większością głosów odrzucili w referendum propozycję pięćdziesięcioprocentowego podatku od dużych spadków.

W niedzielnym referendum aż 78 proc. Szwajcarów sprzeciwiło się obciążeniu dziedziczonych fortun powyżej pięćdziesięciu milionów franków. Alfred Gantner podkreśla jednak, że narastające nierówności majątkowe wymagają pilnych działań.

Współzałożyciel Partners Group w rozmowie z dziennikiem Tages-Anzeiger wskazał, że koncentracja majątku to globalny problem Szwajcarii. - Nie może tak być, że kilku ludzi w tym kraju ma ogromne fortuny, a inni nie wiedzą, jak zapłacą za ubezpieczenie zdrowotne i czynsz – powiedział.

Dodał też, że jeśli nic się nie zmieni, Muskowie, Zuckerbergowie i Gantnerowie zgromadzą jeszcze więcej pieniędzy w ciągu najbliższych dwudziestu lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"

Szwajcarzy zdecydowanie odrzucają podatek od spadków

W niedzielnym referendum ponad 78 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko pięćdziesięcioprocentowemu podatkowi od dziedziczenia majątków przekraczających pięćdziesiąt milionów franków.

Jednocześnie Szwajcaria pozostaje jednym z najważniejszych światowych centrów zarządzania majątkiem, a około 2,5 tysiąca podatników posiada aktywa powyżej tego progu.

Gantner uważa, że Szwajcaria potrzebuje progresywnego opodatkowania majątku. Miliarder zaproponował stawki rosnące wraz z wielkością majątku: jeden proc. powyżej dwustu milionów franków, 1,2 proc. przy pół miliarda oraz 1,5 proc. przy miliardzie franków.

Gantner, przeciwnik pogłębiania współpracy gospodarczej Szwajcarii z UE, zajmuje 1045. miejsce na liście najbogatszych Forbesa z majątkiem szacowanym na 3,5 miliarda dolarów.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: viewfinder / Shutterstock.com

TAGI:
SzwajcariaPodatki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica