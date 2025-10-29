Logo TVN24
Ze świata

Druga taka decyzja podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa

Jerome Powell
Członek RPP Ludwik Kotecki o stopach procentowych
Źródło: TVN24
Fed obniżył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75-4,0 procent. To druga obniżka z rzędu i druga w tym roku.

Rezerwa Federalna, czyli amerykański bank centralny, po raz drugi w tym roku obniżyła stopy procentowe. Jest to też druga obniżka za prezydentury Donalda Trumpa.

Prezydent USA wielokrotnie wcześniej domagał się obniżek. "Jerome 'Spóźniony' Powell (szef Fed - red.) musi TERAZ obniżyć stopę procentową" - pisał w sierpniu w mediach społecznościowych Trump.

Wcześniej nazwał Powella "upartym idiotą" i stwierdził, że FOMC powinno "przejąć kontrolę", jeśli Powell odmówi obniżenia kosztów pożyczek.

Komunikat w sprawie stóp w USA

FOMC, ciało decyzyjne Rezerwy Federalnej (Fed), podkreśliło w wydanym w środę oświadczeniu, że powodem obniżki było spowolnienie na rynku pracy i lekki wzrost bezrobocia. Zaznaczyło jednak, że inflacja wzrosła w porównaniu do pierwszej połowy roku i pozostaje na podwyższonym poziomie (3 proc.) wobec celu Fed wynoszącego 2 proc.

"Niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje podwyższona" - napisano w komunikacie FOMC.

Decyzja nie zapadła jednomyślnie; przeciwko zagłosował najnowszy jej członek, dotychczasowy doradca prezydenta Donalda Trumpa - Stephen Miran, który opowiadał się za obniżką stóp o 0,5 p.p. Inny głos przeciwko oddał prezes Banku Rezerwy Federalnej w Kansas City Jeffrey Schmid, który chciał pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z oczekiwaniami

Środowa decyzja była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami obserwatorów, jednak podczas konferencji prasowej prezes Fed Jerome Powell przestrzegł, by - wbrew obiegowej opinii - nie zakładać z góry, że bank ponownie obniży stopy podczas następnego spotkania w grudniu.

- To nie jest przesądzone, wręcz przeciwnie - powiedział Powell, wskazując na możliwe ryzyka dla obydwu celów Fed - niskiej inflacji i niskiego bezrobocia. Powell zaznaczył, że podczas spotkania członkowie komitetu prowadzili ożywioną dyskusję na temat tego, jaką decyzję podjąć w grudniu. Zauważył przy tym, że prognozy gospodarcze się poprawiły, a na rynku pracy widać jedynie stopniowe i niespieszne spowolnienie. Powell sugerował też, że gdyby nie nakładane przez Donalda Trumpa cła, poziom inflacji byłby już bliski pożądanemu celowi 2 proc.

Trump: mamy niekompetentnego szefa Fed

Mimo że trwający paraliż budżetowy w USA sprawił, że rządowe instytucje nie publikowały żadnych statystyk gospodarczych poza wskaźnikiem inflacji CPI (jego publikacja była jednak opóźniona), Powell zapewniał, że Rezerwa Federalna posiada dostęp do innych danych, w których widać byłoby znaczące zmiany w kursie gospodarki.

Decyzja o obniżeniu stóp procentowych zgodna jest z postulatami prezydenta Trumpa, który od dawna naciskał na Powella w tej kwestii. Mimo to, Trump kontynuował swoją krytykę pod adresem prezesa Fed podczas podróży do Azji.

- Mamy niekompetentnego szefa Fed (...) mamy złego człowieka w Fed, ale on odejdzie za kilka miesięcy, i będziemy mieli kogoś nowego – powiedział Trump podczas kolacji w Tokio z liderami świata biznesu. Kadencja Powella w roli prezesa kończy się w maju 2026 roku, a w grudniu br. Trump ma otrzymać krótką listę pięciu kandydatów, którzy mogą go zastąpić.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

