Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Atak na Morzu Czarnym. Spada produkcja ropy

shutterstock_1390008809
"Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces". Reakcja Wołodymyra Zełenskiego na słowa Donalda Trumpa
Źródło: Reuters / TVN24
Cztery tankowce zarządzane przez greckich armatorów zostały trafione przez niezidentyfikowane drony na Morzu Czarnym w drodze po załadunek ropy w terminalu Caspian Pipeline Consortium u wybrzeży Rosji. Ataki zbiegają się ze spadkiem wydobycia ropy w Kazachstanie, który według źródeł w pierwszych dniach stycznia sięgnął 35 procent.

Jak ustalił Reuters, we wtorek cztery tankowce zmierzające do załadunku w terminalu Caspian Pipeline Consortium zostały trafione przez drony. Osiem źródeł przekazało, że do incydentów doszło na Morzu Czarnym, niedaleko rosyjskiego wybrzeża.

Nie jest jasne, kto stoi za atakiem. Ukraina nie skomentowała sprawy, a CPC odmówiło komentarza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski dron uderzył w tankowiec pływający pod banderą Panamy
Rosyjskie drony uderzyły w dwa zagraniczne statki w pobliżu ukraińskiego portu
TVN24
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę
TVN24
Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Szefowa Komisji Europejskiej o "dwóch liniach obrony" Ukrainy
TVN24

Wcześniejszy atak i konsekwencje dla eksportu

29 listopada ukraiński dron uderzył w jedno z trzech głównych stanowisk cumowniczych CPC w pobliżu portu Noworosyjsk. W efekcie spadł eksport ropy i poziom wydobycia w Kazachstanie.

Produkcja ropy i kondensatu gazowego w Kazachstanie zmniejszyła się o 35 procent w okresie od 1 do 12 stycznia w porównaniu ze średnią z grudnia. Jak podało źródło zaznajomione z danymi, główną przyczyną były ograniczenia eksportowe przez terminal na Morzu Czarnym.

Kazachskie ministerstwo energii poinformowało, że CPC kontynuuje eksport ropy przez jedno stanowisko cumownicze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RosjaAtaki dronówRopa naftowa
Zobacz także:
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
Z kraju
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
Z kraju
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
Tech
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
Ze świata
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
Ze świata
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
Handel
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
Tech
shutterstock_2466205459
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
Ze świata
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
Z kraju
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
Nieruchomości
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
Z kraju
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
Ze świata
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Ze świata
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
Tech
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
Ze świata
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
Ze świata
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
Ze świata
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Ze świata
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
Z kraju
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
Tech
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
Prawo
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
Moto
Najwyższa Izba Kontroli
NIK bierze się za budżet, NBP i spółki Skarbu Państwa
Z kraju
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBiR
Z kraju
Donald Trump
Trump reaguje na słowa szefa naftowego giganta
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica